Какой штраф могут получить белорусские грибники на машинах 28.09.2023, 20:00

1,248

На заметку ленивым грибникам.

Сотрудники Оршанского ГАИ напомнили, что подобное нарушение влечет штраф от двух десятых до одной базовой величины, передает tochka.by.

Но в грибной сезон таких тропинок появляется все больше. Так, порченное поле обнаружили возле агрокомбината «Юбилейный». Автомобильная колея появилась посреди хозяйства тритикале. Причем, ездили авто по всходам, которые там ранее посадили.

Оршанские инспекторы жалобы услышали, и провели рейд на съездах к лесополосам. С водителями провели разъяснительную беседу.

Однако, недалеко от первой тропинки уже обнаружили и вторую, уже на пшеничном поле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».