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Бизнесмен из Кличева одолжил $50 тысяч на шаурму и хот-доги

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  • 28.09.2023, 20:29
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Бизнесмен из Кличева одолжил $50 тысяч на шаурму и хот-доги

Вернуть деньги он не смог.

Бизнесмен из Кличева одолжил у знакомых $50 тысяч на развитие бизнеса и прогорел. Результат — уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Статья — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

По данным следствия, с января по май 2023 года 30-летний индивидуальный предприниматель взял в долг у 13 знакомых более $50 тысяч. Сообщается, что мужчина взял в лизинг фуд-трак, чтобы готовить шаурму, хот-доги и бургеры. Бизнес поначалу был прибыльным, и первые долги бизнесмен отдавал своевременно. Но затем стали «капать» проценты за лизинг, и бизнесмен ушел в минус. Отмечается, что он понимал, что деньги вернуть не сможет. В итоге взятый в лизинг фуд-трак конфисковали за просроченные платежи, а потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Идет расследование уголовного дела.

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