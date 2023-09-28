Легион «Свобода России» рассказал о рейде в Белгородскую область 2 28.09.2023, 20:42

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РФ понесла потери.

Бойцы Легиона «Свобода России», которые помогают Украине в войне против оккупантов, выполнили поставленные задачи в Белгородской области. Они нанесли врагу потери.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на ЛСР в Telegram.

«Проведя около суток в Белгородской области, смело можем сказать: поставленные задачи — выполнены, все легионеры — целы и невредимы. Противник понес потери в живой силе и технике» , - сказано в сообщении.

Военные добавляют, что рейды на территорию России будут происходить «в любой нужный для них момент».

«Вы можете сколько угодно скрывать потери, но сами прекрасно знаете, сколько похоронок выписываете матерям своих подчиненных», - обратились бойцы ЛСР к российской власти.

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