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В Беларуси можно стать совершеннолетним, не дожидаясь 18 лет

  • 28.09.2023, 21:38
В Беларуси можно стать совершеннолетним, не дожидаясь 18 лет

Что такое эмансипация.

Несовершеннолетний подросток без одобрения родителей может решить не все «взрослые» вопросы — не получится открыть ИП, купить гараж или оформить на себя автомобиль. Но иногда совершеннолетие можно ускорить. Для тех, кто стремятся к самостоятельности, законодательство предусматривает процедуру эмансипации — досрочного объявления юридической независимости от родителей. Это можно сделать уже в 16 лет. В Белорусской нотариальной палате рассказали, как объявить себя эмансипированным, каковы условия, плюсы и минусы получения ранней дееспособности.

Кто и в каких случаях может признать подростка полностью дееспособным

До 18 лет дееспособность подростка ограничена. Но иногда ее можно получить досрочно в полном объеме. Есть два варианта:

Вступить в брак — со дня получения свидетельства о регистрации брака.

После 16 лет получить финансовую независимость.

В отличие от брака, когда подросток получает дееспособность автоматически, эмансипация требует «объявления». Это решение принимают органы опеки и попечительства с согласия родителей, опекунов, попечителей. Если кто-то из законных представителей подростка не согласен либо орган опеки и попечительства не признал эмансипацию, подросток вправе добиться статуса в суде.

Процедура доступна только тем подросткам, которые финансово независимы от родителей: работают по трудовому договору или контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей занимаются предпринимательской деятельностью.

16 лет — обязательное условие для получения эмансипации. Например, если по трудовому договору или контракту 15-летний работает ребенок, эмансипированным его объявить еще нельзя.

Что означает эмансипация для подростка

Право заниматься предпринимательской деятельностью без согласия родителей.

Право самостоятельно распоряжаться недвижимостью.

Заключать сделки от своего имени, в том числе гражданско-правовые.

Вступать в брак и содержать семью.

Родители, опекуны или попечители больше не несут ответственность по обязательствам эмансипированного подростка, например, если он причинит кому-то вред.

Такой подросток несет ответственность по своим обязательствам принадлежащим имуществом.

Несовершеннолетние могут быть усыновителями.

Что не могут делать эмансипированные подростки

Эмансипированные подростки становятся полноценными участниками только гражданских правоотношений. Иные возрастные ограничения — избирательные и административные — не отменяются. То есть такой подросток не сможет, например, голосовать на выборах или покупать алкоголь и сигареты. Также его смогут призвать в армию лишь с 18 лет.

Что еще не имеет права делать эмансипированный подросток до 18 лет:

управлять автомобилем,

приобретать оружие самообороны, а также спортивное, охотничье и сигнальное оружие.

Эмансипация не отменяет возрастные ограничения по охране труда. К такому подростку по-прежнему применяется щадящий режим: нельзя работать с вредными или опасными условиями труда, недопустимы сверхурочные, рабочая неделя должна быть сокращенной — максимум 35 часов. С подростком, которому не исполнилось 18 лет, нельзя заключить трудовой договор с предварительным испытанием.

Плюсы и минусы эмансипации

Становясь эмансипированным, подросток утрачивает прежние права и приобретает новые. К примеру, несовершеннолетний до 18 лет вправе получать алименты от родителей, эмансипированный подросток — нет. Более того, он теперь обязан выплачивать алименты нетрудоспособным родителям.

И еще важно помнить, что эмансипация — бесповоротный акт, и его нельзя отменить.

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