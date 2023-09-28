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Страны НАТО разместят более 180 истребителей вблизи российских границ

  • 28.09.2023, 21:47
Страны НАТО разместят более 180 истребителей вблизи российских границ

Ряд стран Восточной и Северной Европы резко нарастили закупки американских истребителей F-35.

Ряд стран Восточной и Северной Европы, в том числе недавно вступившая в НАТО Финляндия, резко нарастили закупки американских истребителей пятого поколения F-35 на фоне войны России в Украине.

В среду, 27 сентября, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о решении приобрести у США 24 таких самолета. На эти цели планируется потратить около 150 млрд крон ($6,5 млрд). Первые F-35 будут готовы в 2029 году. Тогда же чешские пилоты начнут обучаться на них в США. Истребители будут поступать в Чехию партиями, с 2031 по 2035 годы.

Фиала уточнил, что решение о закупке принято «на основе рекомендации армии». «Одним из главных своих обязательств правительство считает обеспечение безопасности наших граждан и в целом нашей страны. А лучше всего это делать путем модернизации нашей армии и ее обеспечения тем, в чем она действительно нуждается», — сказал премьер.

26 сентября Румыния объявила о намерении купить у США 48 истребителей F-35. Минобороны республики направило в парламент запрос на одобрение такой сделки. Первая партия — 32 боевых самолета — обойдется бюджету страны в 6,14 млрд евро, еще 16 будут приобретены позже. Это самая крупная покупка вооружений в истории Румынии. Министр национальной обороны Анджел Тылвэр уточнил, что самолеты F-35 поступят в страну в 2032 году.

Ранее контракт с США на поставку 32 истребителей F-35 за $4,6 млрд подписала Польша. В апреле этого года министр обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что первые самолеты будут готовы уже в 2024 году. Помимо этого 25 сентября страна подписала соглашение с производителем F-35 — компанией Lockheed Martin — о поставке вертолетов Apache. «У Польши скоро будет 96 Apache. Это будет самый большой флот этих вертолетов за пределами США», — заявил Блащак.

В феврале 2022 года Финляндия заключила соглашение о закупке 64 истребителей F-35. Общая сумма контракта составляет около 10 млрд евро. Самолеты начнут поступать в страну с 2026 года.

Кроме того, этим летом Дания заявила о намерении заменить свои F-16 на F-35 раньше, чем изначально планировалось. Ранее страна заказала 27 истребителей пятого поколения у США. Первые четыре F-35 прибыли на аэродром Скридструп 14 сентября. Полностью поставка будет выполнена к 2027 году.

Все перечисленные страны входят в НАТО. Таким образом в перспективе вблизи российских границ разместятся 183 истребителя F-35.

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