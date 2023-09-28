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Экс-руководитель белорусского объединения в Иркутске и его супруга отбыли 30 суток ареста в Беларуси

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  • 28.09.2023, 22:10
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Экс-руководитель белорусского объединения в Иркутске и его супруга отбыли 30 суток ареста в Беларуси

Теперь их могут депортировать.

Бывший руководитель общества белорусской культуры в Иркутске Олег Рудаков и его супруга Ольга вышли на свободу после 30 суток ареста, сообщил BPN источник, пожелавший остаться неназванным.

«Олега и Ольгу отпустили несколько дней назад, но сказали готовиться к суду по экстрадиции в Россию», — сообщил собеседник BPN.

Напомним, Рудаковых задержали 24 августа в деревне Бездедовичи Полоцкого района. Причиной ареста стали комментарии супругов в интернете.

Олег Рудаков родился в Беларуси. Более 30 лет прожил в России, создал и в течение 17 лет возглавлял в Иркутске общество белорусской культуры имени Яна Черского. В 2020 году окончательно вернулся в Беларусь. Его жена Ольга ведет мастер-классы по традиционной белорусской вышивке в полоцком Музее традиционного ручного ткачества Поозерья.

Еще в апреле 2010 года указом Александра Лукашенко Рудаков был награжден медалью Франциска Скорины «за заслуги в укреплении культурных связей между Беларусью и Россией, большой личный вклад в сохранение традиций белорусской культуры». О его обществе и деятельности вплоть до 2021 года писали государственные СМИ.

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