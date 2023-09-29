В Беларуси создана вторая база «тунеядцев» 4 29.09.2023, 7:48

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Данные для нее предоставляет Госпогранкомитет.

В сентябре в Беларуси обновили базу «тунеядцев». Это делают один раз в квартал: кто не может подтвердить занятость, попадает в число иждивенцев. Однако выяснилось, что чиновники параллельно ведут еще одну базу «тунеядцев», которую обновляют раз в месяц. Причем данные для нее предоставляет Госпогранкомитет.

Базу не занятого в экономике населения обновляли последний раз в сентябре. Информацию в ней актуализируют один раз в квартал. В этом месяце в базу включили тех, кто не смог подтвердить занятость за апрель — июнь текущего года. Иждивенцам, у которых есть в собственности жилье, выставляют по полным тарифам платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду.

Однако чиновники, как выяснилось, параллельно ведут вторую базу «тунеядцев». Ее обновляют ежемесячно, а включают в нее тех, кто уехал за границу больше, чем на 30 дней. Данные в эту базу предоставляет Госпогранкомитет. Об этом рассказали в «тунеядской» комиссии Лидского района.

Напомним, «тунеядцами» считаются те, кто уехал за границу больше чем на 30 дней, даже если трудится или учится за рубежом. Но здесь есть исключение, это не касается тех, кто работает или проходит обучение в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение — выезд на лечение или в командировку.

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