«Курсам польского языка пришел капец» 2 29.09.2023, 10:56

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Белоруска отреагировала на слова генпрокурора Шведа.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возмутился количеством английского языка в школах. «Мы готовим рабочую силу для Запада?» — жаловался он.

Читательница сайта Charter97.org из Минска прокомментировала нападки лукашистов на изучение иностранных языков в школах:

— На фоне вакханалии в области белорусского образования вспомнились мне слова моей приятельницы из Минска.

«Ира, поверьте мне, следующим шагом будет закрытие центров изучения иностранных языков, сокращение часов иностранных языков в школах» Я спорила, опровергала этот тезис. Ведь это же абсолютный нонсенс — отказываться от специалистов со знанием иностранных языков.

Но вот прошел год. Звонит мне моя приятельница, говорит, что нашему центру (название говорить в целях безопасности не буду) продлили лицензию только на один год. Но с одним условием: закрыть курсы польского языка. Ведь, мол, люди массово уезжают в Польшу.

Ну и дальше все по жанру. Ведь в школах языки не нужны. Как же такое может быть, чтобы лекций английского больше, чем русского языка.

Наша читательница рассказывает об обучении своей дочери в польской школе:

— А моя дочь на этой неделе праздновала Международный день иностранных языков в Белостоке. В школе тянули жребий, какой класс в цветах флага какой страны Евросоюза должен прийти в школу. И ученики всей школы сегодня выглядели разноцветно и непринужденно. Сразу видно: дети открыты к языкам и миру. Кстати, первый иностранный язык начинают учить в первом классе, а в четвертом начинается второй иностранный язык.

А на родине до 11 класса не могут выучить родной белорусский. И досадно слышать, когда родители на родительском собрании говорят: «Как же хорошо, что историю Беларуси дети будут учить по-русски». Какой язык, такая и история, какая история, такая и жизнь, господа.

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