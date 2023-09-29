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В Беларуси стали переименовывать гипермаркеты сети «Светофор»

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  • 29.09.2023, 22:15
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В Беларуси стали переименовывать гипермаркеты сети «Светофор»

С чем это связано, не уточняется.

Дискаунтеры «Светофор» в Беларуси начали переименовывать. На некоторых из них уже можно заметить вывеску «Спутник». В компании «ЛенПродуктСервис» Office Life подтвердили, что переименование коснется больших магазинов — гипермаркетов. С чем это связано, не уточняется.

К примеру, в Минске «Светофор» уже переименовали в «Спутник» в ТРЦ DiaMond.

По данным из Торгового реестра Беларуси, в стране около 200 магазинов «Светофор». Их представляют юрлица «ЛенПродуктСервис», «МосПродуктСервис», «ВитебскПродуктСервис» и «ГомельПродуктСервис».

«Светофор» позиционирует себя как сеть магазинов низких цен. В Беларуси она появилась в 2017 году. На официальном сайте сети указано, что первые магазины открылись в российских городах Ачинск и Красноярск в 2009 году. Среди стран СНГ помимо Беларуси и России сеть представлена в Казахстане.

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