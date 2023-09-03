Умывание и стрижка геополитических ослов Телеграм-канал «СерпомПо»

3.09.2023, 11:11

«Король голый» во всех смыслах.

Со вчерашнего дня забил копытами, заревел в соцсетях дирижированный хор пропагандистов. Их многополярное кремлевское начальство совершенно охолостил своей статьей в «Независимой газете» Валерий Гарбузов, директор академического Института США и Канады.

Одной этой статьей ученый умыл и постриг всех чумазых и нечесаных геополитических ослов России – от самого великого геополитика до распоследней Захаровой. Валерий Гарбузов показал, что «король голый» во всех смыслах.

Цель деятельности современного российского начальства описана точно – «погружающее собственное общество в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом».

Эту статью надо читать по радио и телевидению. Чтобы она дошла до каждого россиянина.

Статья Валерия Гарбузова – еще один положительный сигнал российскому обществу – Путин должен уйти, он не должен переизбраться в 2024 году. Хватит. На выход. Там встретят.

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