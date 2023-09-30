Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население 30.09.2023, 4:44

Под 100 000 человек.

Из бывшего самопровозглашенного Нагорного Карабаха на территории Азербайджана в Армению выехало около 100 000 человек, сообщила пресс-секретарь председателя Кабмина Армении Назели Багдасарян. Ее слова передает News.am.

По состоянию на 20:00 29 сентября около 98 625 человек доехали в Армению. Чиновница называет этих людей насильственно перемещенными.

По ее словам, 20 892 транспортных средств пересекли мост Хакари в Лачинском коридоре, соединявший Армению с бывшим Карабахом.

Агентство Reuters сообщало, что 120 000 армян Нагорного Карабаха хотят покинуть регион, поскольку не хотят жить в Азербайджане и опасаются этнических чисток.

Немецкие СМИ заявляли, что 100-120 тысяч человек – это все армянское население бывшего Карабаха, писал Deutsche Welle.

28 сентября власти Азербайджана призвали армянских жителей Нагорного Карабаха не ехать и «стать частью азербайджанского многонационального общества».

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