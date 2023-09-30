закрыть
30 сентября 2023, суббота, 5:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население

  • 30.09.2023, 4:44
Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население

Под 100 000 человек.

Из бывшего самопровозглашенного Нагорного Карабаха на территории Азербайджана в Армению выехало около 100 000 человек, сообщила пресс-секретарь председателя Кабмина Армении Назели Багдасарян. Ее слова передает News.am.

По состоянию на 20:00 29 сентября около 98 625 человек доехали в Армению. Чиновница называет этих людей насильственно перемещенными.

По ее словам, 20 892 транспортных средств пересекли мост Хакари в Лачинском коридоре, соединявший Армению с бывшим Карабахом.

Агентство Reuters сообщало, что 120 000 армян Нагорного Карабаха хотят покинуть регион, поскольку не хотят жить в Азербайджане и опасаются этнических чисток.

Немецкие СМИ заявляли, что 100-120 тысяч человек – это все армянское население бывшего Карабаха, писал Deutsche Welle.

28 сентября власти Азербайджана призвали армянских жителей Нагорного Карабаха не ехать и «стать частью азербайджанского многонационального общества».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»