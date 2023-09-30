Симоньян и Соловьев на выход: Армения готовит мощный удар по российской пропаганде 4 30.09.2023, 9:09

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Ереван обсуждают запрет российских телеканалов в стране.

Власти Армении могут отключить российские телеканалы на территории страны, заявила депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян в эфире Factor TV.

«Эти вопросы обсуждаются. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства», — сказала она. Сама Бадалян считает такие меры движением в правильном направлении. «Когда что-то угрожает безопасности государства, то эти шаги должны быть сделаны, и решения будут приняты», — подчеркнула она.

Ранее глава аппарата премьера Араик Арутюнян обвинил российские госСМИ в гибридной войне против Армении. Он назвал «абсолютной дезинформацией» заявление пропагандиста Георга Хачатуряна в эфире НТВ о том, что демонстранты, прорвавшиеся в здание правительства в ходе протестов из-за Нагорного Карабаха, наткнулись там на десантников США.

«Похоже, в гибридной войне, развязанной в российских СМИ против Армении, обещали, как в известной сказке: кто больше врет, получит половину дворца/Кремля. В тот день в здание правительства не проник ни один демонстрант, более того, американцев там не было», — написал Арутюнян.

Он также отметил, что самыми ярыми пропагандистами на российских телеканалах являются именно армяне: главред RT Маргарита Симонян, ее муж Тигран Кеосаян, создатель Life Арам Габрелянов, главред радио «Говорит Москва» Роман Бабаян, политологи Сергей Кургинян, Семен Багдасаров и Андраник Мигранян.

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