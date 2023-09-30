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Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок и боеприпасов

  • 30.09.2023, 23:45
Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок и боеприпасов

Что это значит.

Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2 и их боеприпасов. Таким образом, наша страна будет производить их самостоятельно.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на Министерство обороны Чехии. Производство этого огнестрельного оружия на украинских мощностях названо флагманским проектом украинско-чешского сотрудничества. Именно ее обсуждали на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

Штурмовые винтовки компании Česká zbrojovka будут производить в Украине под брендом Sich («Сич»). Это оружие калибра 5,56 мм.

Чехия поможет нашей стране наладить линию производства боеприпасов, чем будет занимать компания Sellier & Bellot.

Штурмовые винтовки CZ BREN 2 уже находятся на вооружении украинских бойцов. В частности, вероятно, их используют преимущественно подразделения ГУР МОУ.

CZ BREN 2 выпускается серийно и стоит на вооружении Чешской армии, а именно – на вооружении подразделения «Батальон Боливара». Впервые публика о ней узнала в 2015 году.

Винтовка оснащена отводной автоматикой с коротким ходом газового поршня и запиранием затвора. Автомат имеет быстросменный ствол. Это позволяет быстро изменять как длину, так и калибр.

Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава, коробка ударно-спускового механизма вместе с пистолетной рукояткой и приемником магазина – из пластика.

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