Командир ВСУ пришел на шоу «Голос країни» и покорил сеть патриотическим хитом 4.09.2023, 1:01

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3 сентября стартовал 13-й сезон шоу «Голос країни», съемки которого проходят в Польше. Среди участников 1 выпуска слепых прослушиваний оказался 25-летний военнослужащий Юрий Городецкий. Сегодня он является командиром взвода в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, и в подчинении у Юрия находится 22 человека.

Голосистый военнослужащий уже знаком многим украинцам, ведь песня в его исполнении «Браття українці», записанная на телефон в 2022 году, набрала миллионы просмотров на YouTube. «Спасибо за любовь к Украине, наш Соловейко», - писали растроганные люди в комментариях.

На сцене «Голос країни» Юрий тоже не остался незамеченным. Он исполнил песню «Києве мій» Дмитрия Гнатюка. Его академический вокал отозвался в сердцах Нади Дорофеевой и Ивана Клименко, и они развернули к нему свои кресла. Военнослужащий выбрал Надю своим тренером, чем растрогал ее до слез.

«От своих песен я сам всегда плачу. Не вижу смысла петь без эмоций», - признался он.

Музыка всегда была важной частью жизни Юрия, с 1 класса выступал в сельском клубе, а во время войны пел под гитару для своих побратимов. У защитника есть жена-военнослужащая и двое маленьких сыновей.

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