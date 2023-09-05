В «ЛНР» подорвали главного «таможенника» и «финансиста» Пасечника 5.09.2023, 10:43

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Стали известны эксклюзивные подробности о ликвидации высокопоставленного коллаборанта.

На временно оккупированной части Луганской области взорвали очередного коллаборанта. В собственном жилище подорван Юрий Афанасьевский, который возглавлял «таможню ЛНР» и отмывал средства для финансирования оккупационных подразделений, воевавших против Украины, он госпитализирован с тяжелыми ранениями.

За организацией подрыва стоит Служба безопасности Украины. Об этом obozrevatel.com сообщили источники в Службе.

По данным источников издания в спецслужбе, СБУ приложила усилия для организации подрыва так называемого «руководителя таможни «ЛНР».

Его подорвали в его собственном доме. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии, поэтому имеет все шансы «переквалифицироваться» из «300-го» в «200-е».

У Афанасьевского есть звание генерал-майора, он является агентом центрального аппарата ФСБ. В созданной РФ террористической организации «ЛНР» он исполняет роль «финансиста» главаря «ЛНР» Леонида Пасечника.

Так, Афанасьевский «отмывал» средства для финансирования вооруженных против Украины вооруженных формирований. На него наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

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