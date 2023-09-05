СМИ: Путину стало плохо во время общения с Эрдоганом 5.09.2023, 10:53

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Фото: Getty Images

Президент Турции был впечатлен слабостью здоровья главы РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры в Сочи в понедельник, 4 сентября.

Telegram-канал «Генерал СВР», который часто делится инсайдами из Кремля, раскрыл подробности встречи двух политиков.

Подготовка Путина ко встрече с Эрдоганом была непростой и началась за несколько дней до события. На канале сообщили назвали российского диктатора «полутрупом» и заявили, что Путина доставили в резиденцию в Сочи впервые со времени первого удара по Крымскому мосту.

«Субботу и воскресенье президента не тревожили плохими новостями, пытаясь поддерживать его бодрый настрой и хорошее расположение духа. Накануне вечером Путину дали снотворное, и в понедельник утром он первым делом прошел осмотр у лечащих врачей, сопровождающих его в поездках. (…) Основная часть подготовки к встрече с Эрдоганом - это грим. Парадоксально, но двойник, в последнее время постоянно заменяющий Путина, успел стать настолько привычным, что президента теперь приходится гримировать с учетом особенностей внешности двойника», - говорится в сообщении.

После Путин «принял уже проверенные лекарства, которые позволяют ему некоторое время быть в тонусе, но в начале своего действия вызывают некое подобие эйфории, поэтому надо четко угадать тот промежуток действия лекарства, когда Путин полностью вменяем и еще не начал чувствовать усталость. Президента хватило менее чем на три часа».

«Генерал СВР» отмечает, что «несмотря на надежды Эрдогана получить от президента России хоть какие-то уступки, встреча закончилась ничем».

«Эрдоган был очень разочарован, хотя было не совсем понятно на что он надеялся. Если, среди прочего, президенту Турции надо было удостовериться в том насколько Путин болен, то это, пожалуй, единственное с чем он справился. Во время личного общения с Эрдоганом у Путина при попытке встать закружилась голова и он резко опустился обратно, поднявшись через пару минут. И это впечатлило президента Турции больше, чем любые доклады о состоянии здоровья президента России», - отметили авторы канала.

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