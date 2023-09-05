У резиденции Путина установили «Панцирь С-1», который опозорился работой в Москве 1 5.09.2023, 12:21

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Комплекс не сбил дрон в 300 метрах.

Российские пропагандисты на фоне новостей об «успешном отражении» частых атак дронов на Москву засветили на ТВ зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1». Как оказалось, такой установлен недалеко от резиденции диктатора Владимира Путина.

На это указало издание «Радио Свобода». Журналисты проанализировали кадры с сюжета российского канала о строительстве новой площадки для размещения системы ПВО в столичном регионе.

Согласно геолокационным данным, она расположена рядом с поселком Заречье, где ранее в январе уже были размещены «Панцири С-1». В частности, тогда установка и ее радар стояли в чистом поле, площадку сделали стационарной.

У резиденции Путина установили «Панцирь С-1", который опозорился работой в Москве: не сбил дрон в 300 метрах. Фото

Ныне же позицию ЗРПК россияне обнесли забором и построили для установок подиумы, которые видны на спутниковом снимке Planet.com за 3 сентября 2023 года. Так оказалось, что эти «Панцири» установлены менее чем в 10 километрах от резиденции главы РФ Владимира Путина в Ново-Огарево.

Примечательно, что «Панцирь С-1» является зенитным ракетно-пушечным комплексом малого действия – от 200 метров до 20 километров. Но пару месяцев назад россияне не смогли сбить таким ЗРПК беспилотник, находясь от точки удара в нескольких сотнях метров.

Установка с конца 2022-го стояла просто на крыше штаб-квартиры минобороны РФ в Москве и по-прежнему находится там. До места удара якобы украинского БПЛА по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки – менее 300 метров. Однако никаких свидетельств работы «Панциря» в день атаки 24 июля 2023-го очевидцы не заметили.

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