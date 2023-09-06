Билеты на фильм «Оппенгеймер» начали продавать в Беларуси 1 6.09.2023, 21:12

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Фильм начнут показывать в кинотеатрах Минска с 7 сентября.

Стало известно, что в Беларуси начали продавать билеты на фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Кинокартину начнут показывать в кинотеатрах Минска с четверга, 7 сентября, сообщает сайт предприятия Киновидеопрокат Мингорисполкома.

Согласно опубликованной информации, фильм выйдет в прокат в минских киноатрах с 7 сентября и продлится до 4 октября 2023 года. Длительности кинокартины составляет 180 минут. Фильм, главную роль в котором исполняет актер Киллиан Мерфи, рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, стоявшего во главе первых разработок ядерного оружия.

Тем временем показ «Барби» в Беларуси могут отменить из-за запрета Минкульта России. На данный момент планируется, что кинокартина выйдет в прокат 9 сентября.

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