Билеты на фильм «Оппенгеймер» начали продавать в Беларуси

Билеты на фильм «Оппенгеймер» начали продавать в Беларуси1
- 6.09.2023, 21:12
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Фильм начнут показывать в кинотеатрах Минска с 7 сентября.
Стало известно, что в Беларуси начали продавать билеты на фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Кинокартину начнут показывать в кинотеатрах Минска с четверга, 7 сентября, сообщает сайт предприятия Киновидеопрокат Мингорисполкома.
Согласно опубликованной информации, фильм выйдет в прокат в минских киноатрах с 7 сентября и продлится до 4 октября 2023 года. Длительности кинокартины составляет 180 минут. Фильм, главную роль в котором исполняет актер Киллиан Мерфи, рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, стоявшего во главе первых разработок ядерного оружия.
Тем временем показ «Барби» в Беларуси могут отменить из-за запрета Минкульта России. На данный момент планируется, что кинокартина выйдет в прокат 9 сентября.