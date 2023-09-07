Юрист рассказал, есть ли лазейки в скандальном указе Лукашенко 1 7.09.2023, 10:18

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7 сентября вступает в силу Указ Александра Лукашенко №278 от 4 сентября «О порядке выдачи документов и совершения действий», согласно которому доверенности, оформленные на территории иностранных государств, перестанут действовать в Беларуси. Есть ли варианты для белорусов, живущих за границей, чтобы продать имущество и транспорт, не возвращаясь в Беларусь? «Белсат» спросил у юриста.

Если вы не в курсе, что происходит

Согласно Указу №278, подписанному Александром Лукашенко 4 сентября, белорусские посольства и консульства за рубежом больше не смогут выдавать белорусам паспорта, а также совершать ряд других нотариальных действий: например, выдавать документы об образовании, справки о вступлении в брак и ряд других.

Кроме того, согласно указу, запрещается совершение ряда действий по доверенностям, оформленным за пределами Республики Беларусь. Именно этот способ распоряжения имуществом использовали белорусы, уехавшие из страны и по разным причинам не имевшие возможностей вернуться в Беларусь.

Теперь, согласно указу, совершение сделок с имуществом, а также при государственной регистрации имущества, получении справок в органах ЗАГС и во время оформления иных административных документов требует либо личного присутствия гражданина, либо доверенности, оформленной на территории Республики Беларусь. Важное уточнение сделали юристы проекта REVERA for Tech: указ не затрагивает иностранных граждан, лиц без гражданства и юридические лица, независимо от места их регистрации.

В список административных процедур, для совершения которых необходимо личное присутствие гражданина или доверенность, оформленная в Беларуси, попали:

• принятие решения о разрешении отчуждения жилого помещения, доли (долей) в праве собственности на него, приобретенных с использованием средств семейного капитала, до истечения 5 лет со дня регистрации права собственности;

• принятие решения о назначении семейного капитала;

• принятие решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала;

• принятие решения о распоряжении средствами семейного капитала по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с появлением которого был назначен семейный капитал;

• выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, кроме повторного свидетельства о смерти;

• выдача справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния, и сообщений об отсутствии записи акта гражданского состояния, кроме справок, содержащих сведения из записей актов о смерти;

• выдача дубликатов документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении;

• регистрация по месту жительства;

• выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию пограничных пунктов пропуска;

• государственная регистрация транспортных средств (кроме колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) и снятие их с учета;

• проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Беларуси, при обращении лица, находящегося в Беларуси;

• легализация официального документа в Беларуси;

• государственная регистрация земельных участков, жилого дома или изолированного жилого помещения, капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения, изолированного помещения, машино-места, эксплуатируемого капитального строения, эксплуатируемого изолированного помещения или машино-места.

Что делать с доверенностями?

Вместе с юристом и правозащитником Павлом Левиновым мы попытались выяснить, остаются ли какие-то «лазейки» для белорусов после вступления в силу этого указа, которые можно было бы использовать для того, чтобы законно распорядиться своим имуществом, не возвращаясь в Беларусь.

Скажем сразу, ответ на данный вопрос, к большому сожалению, был не очень утешительный:

«Я пока таких лазеек не увидел, может быть, правоприменительная практика что-то здесь покажет. Но я не рекомендую лицам, которые чувствуют для себя опасность на территории Республики Беларусь, въезжать на территорию, потому что имуществом можно не успеть распорядиться, а на несколько лет пользоваться «казенным» имуществом», – отметил наш собеседник.

Что касается дальнейших возможностей составить доверенность за пределами Беларуси, то Павел Левинов ответил так: «Если читать внимательно указ, дипломатические представительства за рубежом доверенности никакие не заверяют. Из указа четко и ясно видно, что доверенность должна быть произведена на территории Республики Беларусь», – пояснил юрист.

Кстати, надо отметить, что доверенности, оформленные на территории Беларуси ранее, продолжают свое действие и после 7 сентября. А вот доверенности, оформленные за пределами страны, теряют свою силу от этой даты (даже если были оформлены за день до этого).

Доверенность на другие виды действий можно делать из-за рубежа

Однако, продолжая анализировать текст указа, мы выяснили, что упомянутые в нем пункты, в первую очередь, касаются владения и распоряжения движимым и недвижимым имуществом.

«А вот, например, представлять мои интересы в государственных органах, получать за меня корреспонденцию этот указ не запрещает. Он четко вводит ограничения на распоряжение имуществом, подлежащим регистрации, – отметил Павел Левинов. – То есть если у вас в квартире есть телевизор, то вы можете дать доверенность, чтобы этот телевизор могли продать, подарить и т.д. Указ на это не распространяет своего действия».

Таким образом, получается, что если у вас есть желание составить доверенность на распоряжение условным телевизором (или на другие действия, не описанные в указе №278), то это можно сделать за пределами Республики Беларусь, зарегистрировать эту доверенность соответствующим образом – и она будет действовать на территории Беларуси.

«На сегодняшний день это так, – отметил юрист. – А какой завтра появится указ, я уже сказать не могу. Другое дело, что продать или подарить условный телевизор, если вы поручите это сделать родственникам, можно и без доверенности, по устному поручению».

Закон, дискриминирующий 15% белорусов

Во время разговора Павел Левинов отметил, что по поводу выхода указа №278 он написал письмо в Конституционный суд Республики Беларусь с просьбой дать конституционную оценку этому документу.

Дело в том, как пояснил юрист, что «нас, граждан разделили на две категории: одна – это белые, находящиеся на территории Республики Беларусь, а вторая – это черные, находящиеся за территорией Беларуси. Нас поставили в неравные условия, и на чем основаны эти неравные условия, мне немножко непонятно».

Как пояснил Павел Левинов, сейчас все «зациклены» на каких-то политических нюансах. «Но ведь есть, например, человек, который болен, прикован к постели, он понимает, что скоро умрет. И для того, чтобы подарить свою квартиру внучке, которая осталась в Беларуси, его должны что, на носилках перенести на территорию Республики Беларусь, чтобы он выписал доверенность, а после нести обратно умирать в ту страну? Это просто какой-то абсурд», – отметил наш собеседник.

Привел юрист и другой пример, если кто-то в силу экономических причин хочет подарить часть своей квартиры, которая стоит 3000 долларов, а сам при этом живет в Австралии, то для того, чтобы приехать в Беларусь, ему нужно только за билеты заплатить эти 3000. «Тогда стоит ли игра свеч? И таких примеров можно привести множество».

«А если еще учесть, что по данным ООН на начало 2000 года за рубежом жило около 1,5 миллионов белорусов, а после 2020 года их стало значительно больше, то, поймите правильно, 1,5 миллиона от 10 миллионов – это 15%. То есть 15% стали людьми второго сорта», – подчеркнул Павел Левинов.

Пока Конституционный суд не дал ответа. В то же время юрист надеется, что, согласно закону «Об обращениях граждан и юридических лиц», он все же его получит: «В законе черным по белому прописано, что в любом случае ответ заявитель должны получить: или по существу, или о том, что заявление оставлено без рассмотрения по существу и указана причина. Но мы все знаем фразу, что иногда не до законов, которая в настоящее время в правоприменительной практике звучит как «иногда до законов», то есть в большинстве случаев представители власти просто плюют на закон».

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