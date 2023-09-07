Не только ботокс: что Путин сделал со своей внешностью 1 7.09.2023, 12:00

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Пластический хирург раскрыл тайны главы РФ.

Президент РФ Владимир Путин очень сильно изменился. И здесь говорится не о естественном процессе старения. В погоне за молодостью российский диктатор мог воспользоваться как услугами современной медицинской косметологии, так и прибегнуть к довольно нетрадиционным методам.

Об этом «24 Каналу» рассказал пластический хирург клиники Nove Tilo Дмитрий Слоссер. Это могут быть генетические методики, позволяющие сохранить молодость.

Погоня за молодостью

За всю историю развития косметологии и пластической хирургии было известно немало методик, обещавших сохранить молодость. Так, в 90-е годы в Швейцарии была популярна практика с использованием стволовых клеток. Далее методики усовершенствовались в плане плацентарной крови, отметил Слоссер. Но она оказалась мифом и отошла на второй план.

«Дальше пошло исследование в направлении получения стволовых клеток от абортивного, то есть от убитых младенцев после абортов. Из них тоже получали стволовые клетки. Это выглядело ужасно. Но многие известные селебритис в России погибли из-за этого. Потому что это была непроверенная методика. Известные артисты, которые пользовались ею, заболели раком», – рассказал пластический хирург.

Сейчас исследования в плане сохранения молодости пошли еще дальше и находятся на уровне хромосом. Внимание специалистов приковано к этой методике и, вероятно, Владимир Путин тоже может ею пользоваться. Но то, что очевидно и прямо «на лице написано» у бункерного диктатора, он пользуется ботоксом и гиалуроновыми филлерами.

«Я думаю, сумма, которую он тратит, оценивается в сотни тысяч долларов. Ведь это целый комплекс: хорошо подобранные продукты питания, которые, пожалуй, кто-то пробует перед тем, как он съест, комплекс физических упражнений. Это и косметологи, целые институты, изучающие возраст занимаются с ним», – предположил Дмитрий Слоссер.

А вот то, что очевидно, так это положение родимого пятна возле глаза диктатора. Просмотрев его фотографии, можно проследить, что оно кардинально изменило свое положение.

«Человек, которого мы видели до 2003 года и сейчас – они сильно отличаются. Я думаю, что это связано с тем, что взяли двойника и пытаются вывести что-то среднее между президентом, что есть сейчас и двойником. Но каждому из них надо провести некоторые операции, чтобы сделать средний образ. И то, что мы видим, – это средний образ», – отметил пластический хирург.

Он добавил, что Путин делал пластику верхних и нижних век. Ему вводили немало гиалуроновой кислоты, чтобы приподнять скулы. Возможно, это тоже связано с потенциальным двойником, чтобы сделать их максимально похожими.

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