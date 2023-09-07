Недалеко от Минска продается необычная дача в стиле «прованс» 1 7.09.2023, 14:53

2,018

На 10 сотках есть газон, мини-огород, сад, виноградник и цветники.

Всего в 6 километрах от Минска продается отличная дача — с большим домом и баней на участке в 10 соток у леса. И это не из разряда бабушкиного наследства — строения выглядят вполне современно как снаружи, так и внутри, пишет realt.by. Стоит она не так и дешево — как хорошая двушка с ремонтом. Интересно, а можно ли здесь жить постоянно, не боясь замерзнуть?

СТ «Репортер» находится практически сразу за МКАД в направлении Ракова — до метро «Каменная Горка» 10 минут на авто. Товарищество из современных, с широкими улицами и приличными по размеру участками.

Дом находится рядом со въездом в СТ, на возвышенности, рядом с лесом. Он в три уровня, общая площадь — 150 квадратов. Он деревянный, обшит блок-хаусом.

В 2017 году его реконструировали: полностью заменили крышу, ливневки, отливы, поставили современные окна ПВХ, проложили новую проводку, установили охранную сигнализацию, металлическую входную дверь. На участке появились отмостка и дренажная система.

В цоколе расположены гараж и хозпомещения. На первом этаже находятся кухня с мебелью и бытовой техникой, санузел, гостиная с камином, спальня.

На мансардный этаж ведет удобная деревянная лестница «гусиный шаг», там располагается хозяйская спальня, огромный балкон и два небольших помещения.

Стиль интерьера можно определить как «прованс», он же «дачный» — много дерева, простая деревянная мебель. Одним словом — уютная домашняя атмосфера.

Понятно, что на этой даче можно прожить с ранней весны до поздней осени и беды не знать. Но можно ли здесь зимовать? Водопровод здесь центральный, канализация местная. Но чтобы не замерзнуть, нужно топить печку и камин — не самый современный способ отопления. Но на участок заведена газовая труба — при желании можно организовать в доме паровое отопление с газовым котлом. Вывод — на даче вполне можно жить постоянно. Причем со всеми «плюшками» загородного дома.

Рядом с домом имеется еще и баня — с комнатой отдыха, санузлом, душевой и парилкой.

На 10 сотках есть газон, мини-огород, сад, виноградник и цветники. Все дорожки вымощены тротуарной плиткой, терраса и ступеньки дома облицованы морозостойкой плиткой с противоскользящим покрытием и натуральным камнем.

Стоимость этой дачи — 87 000 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».