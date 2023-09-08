Не мешайте Лукашенко Ирина Халип

8.09.2023, 7:49

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Ирина Халип

Закапывайтесь поглубже, Александр Григорьевич.

Моя приятельница Оля собирает детей и вещи и уезжает в Польшу. Нет, не из Минска. Из Турции. Их семья – как и многие другие белорусские семьи – не из активистов. Просто уехали, чтобы дышалось свободнее, решили пересидеть тридцать седьмой у моря. Даже на консульский учет встали, чтобы без проблем поменять паспорт, когда истечет срок его действия. Он истечет вот-вот. А в Беларусь ехать опасно – в акциях 2020 года успели поучаствовать, селфи с флагами в соцсетях выкладывали. Так что теперь едут в Польшу просить убежища, причем только с одной целью – получить вместе со статусом беженца проездные документы.

Если Лукашенко думал, что своей новой законодательной перверсией, запретившей выдачу паспортов белорусскими консульствами за границей, он сделал очередную гадость бежавшим из страны активистам, то он в очередной раз ошибся. Совсем, бедолага, чутье потерял, совсем перестал ориентироваться в пространстве и времени, совсем плохонький стал. Он так и не понял, что для бежавших в тапках через границу ничего, в сущности, не изменится: многие белорусы и так бежали без документов, просили убежища, получали защиту, а с ней – и проездные документы, с которыми теперь благополучно могут путешествовать. Те, кто не просил, потому что мог получить временный вид на жительство, устроившись на работу или учебу, и надеялся вскоре вернуться, уже потихоньку свыклись с мыслью, что нужно разобрать чемодан, а не просто время от времени вытирать с него пыль с мыслью «а вдруг он завтра понадобится собранным». Так что для них получение международной защиты и «голубого паспорта» - вопрос скорее процедурный. И пострадают не те, про кого Азаренок в своих безумных стримах рассказывает, а совершенно другие люди – релоканты и «пересиденцы». То есть те, кто неплохо жил долгие годы при Лукашенко и был вполне доволен жизнью.

Лично знаю людей, которые уезжали и организовывали отъезд собственных компаний не из-за репрессий и насилия, а потому, что «вот отключили по всей стране интернет, а у нас игровые серверы повисли, еще раз-другой отключат – и будут большие финансовые потери». Вот и поехали целыми офисами – за стабильным интернетом и прибылями, но поскольку люди порядочные, то на чужую беду не могли не откликнуться – этому помогли, туда деньги перевели, там комментарий оставили. И спустя три года оказалось, что теперь уже и возвращаться опасно, даже на пару недель за новым паспортом. Многие, к слову, ехали вовсе не в страны ЕС, а в Грузию, Турцию, Черногорию, где климат хороший, погода солнечная, жизнь не слишком дорогая. Теперь все они рванут в Польшу или Литву, потому что просить политического убежища, естественно, нужно там – процедура привычная для местных чиновников, обкатанная и отработанная до автоматизма на десятках тысяч белорусских беженцев. Попробуй попроси политического убежища в Турции или Сербии – замучаешься объяснять, почему тебе опасно возвращаться и в чем секрет бело-красно-белого флага, если за него можно сесть в тюрьму. В Польше, по крайней мере, таких вопросов уже не задают.

А есть ведь и те, кто уехал задолго до протестов 2020 года – просто работать, и далеко: в Китай, США, Японию, Аргентину. Они и протесты-то лишь в Интернете видели, и к Лукашенко больших претензий не имели, поскольку лично с произволом и репрессиями не сталкивались, получали в консульствах нужные документы, заверяли доверенности и в ус не дули. Лукашенко был для них каким-то карикатурным персонажем из комикса. Теперь он и для этой категории белорусов станет личным врагом, потому что изгадил им жизнь.

А белоруски-мусульманки, живущие в арабских странах и не имеющие права выезжать из этих стран без разрешения мужа? Они тоже станут нелегалками, потому что отнюдь не всякий арабский муж отпустит жену оформлять новый паспорт или выписывать доверенность в Беларусь – и не потому, что он восточный тиран, а потому что понимает: для любого белоруса возвращение внутрь опасно. Даже если этот белорус не участвовал в протестах. Любой лайк, комментарий или просто переписка в телефоне – это по нынешним временам уже состав преступления и срок.

Так что если Лукашенко думал испортить жизнь «беглым змагарам», как любят выражаться пропагандисты, то он ошибся. Он испортил жизнь совершенно другим, зато приобрел еще несколько сотен тысяч личных врагов. Good job, ну что тут еще скажешь.

Кстати, насчет паспортов. Моя подруга Наталья Радина в последний раз свой белорусский паспорт видела 19 декабря 2010 года. После ее ареста паспорт лег в тома уголовного дела, да там и остался, даже когда Наташу выпустили под подписку о невыезде. Так вот, без паспорта она умудрилась добраться до России, потом до Нидерландов, потом до Литвы, а потом и до Польши. Да, было трудно. Да, иногда казалось, что все безнадежно. Но в итоге – Лукашенко с его всегда новеньким, красивым, блестящим паспортом не пускают дальше дьюти-фри, а Радина без паспорта в Европарламенте выступает.

И вообще, нет такого препятствия, которое не преодолели бы белорусы. Скоро нотариусы будут по вызову отправляться на выездные сессии куда-нибудь в Вильнюс или Варшаву и ставить свои штампы на белорусские документы, консульские печати станут продаваться в подземных переходах, а паспорт за небольшие деньги привезут откуда-нибудь из Гватемалы. Только государство лишится еще одного денежного потока, который лился в казну за оформление всевозможных документов. Так что продолжайте стрелять по собственным ногам, Александр Григорьевич. Не понимаю я этого кайфа древних китайцев – сидеть и ждать, пока труп врага проплывет мимо. Куда приятнее смотреть, как живой еще враг самостоятельно закапывает себя все глубже и глубже. Тут главное – не помешать.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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