«Это Россия, ее сложно понять»: в ГУР намекнули, что Пригожин может быть жив
- 9.09.2023, 9:44
Кейс с авиакатастрофой главаря «Вагнера» уже однажды использовался.
В украинской разведке считают, что необходимо дождаться подтверждения смерти главаря «Вагнера» Евгения Пригожина. Россия может распространять фейки на эту тему.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона. Он напомнил, что история с авиакатастрофой с участием Пригожина уже была, но тогда он выжил.
«Давайте подождем. Это не так просто... тот же Пригожин - тоже был такой кейс, когда... якобы была авиакатастрофа, но он (остался - ред.) жив. Это Россия, ее сложно понять», - сказал Скибицкий.
Напомним, 23 августа в Тверской области России разбился самолет, на борту которого был Пригожин и другие «вагнеровцы».
Уже 29 августа главаря ЧВК похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с отцом.
На днях всплыли подробности «завещания» Пригожина. На базе должен пройти Совет командиров, на котором могут утвердить новым главой группировки Антона Елизарова - командира с позывным «Лотос». Вероятно, сейчас он исполняет обязанности главы ЧВК.