Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине рекордное количество «Шахедов» 1 1.01.2024, 11:21

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Стало известно, сколько из них сбила ПВО.

Россия в новогоднюю ночь 1 января атаковала Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed – запустила их 90 штук. Однако защитники украинского неба сбили большинство – 87 целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава (Крым), Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога по маршруту следования беспилотников, фактически во всех работала ПВО. В частности, воздушное нападение отбивали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.

Так, в новогоднюю ночь защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БПЛА – 87 из 90. В частности, 51 дрон уничтожен в зоне ответственности Сил обороны юга (28 – на Одесщине, 14 – Николаевщине, пять – Виннитчине, два – Днепропетровщине, по одному на Херсонщине и Кировоградщине). Также три «Шахеды» обезвредили в Черкасской области.

Кроме запуска девяти десятков ударных БПЛА, 1 января враг также нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, а с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей оккупанты ударили по Украине тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59.

«Всем большая благодарность за боевую работу! Год назад в новогоднюю ночь защитники неба уничтожили 45 «Шахедов». Сегодня – 87. Держим небо! Вместе – к победе!» – отметил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Отметим, что в результате этой российской атаки в Одессе возникли пожары домов и погиб мужчина. А в остальных регионах обошлось без пострадавших. В частности, в Одесской области получила повреждение припортовая инфраструктура. Также известно о разрушении музея во Львове и университета в Дублянах.

Был зафиксирован прилет по предприятию на Днепропетровщине. На Николаевщине попадание в инфраструктурный объект вызвало мощный пожар. В Тульчинском районе Винницкой области обломками сбитого «Шахеда» повредили гараж и остекление нескольких домов. На Черкасщине из-за сбития дронов возникли незначительные повреждения дома местного жителя.

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