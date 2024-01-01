Захарова устроила истерику после взрывов в Донецке 1.01.2024, 12:49

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Спикер МИД РФ потеряла остатки адекватности.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пожаловалась, что украинские военные якобы «обстреляли» временно оккупированный Донецк в новогоднюю ночь.

При этом после массированных ракетных и дроновых ударов России по жилым домам и мирным жителям в Украине она цинично назвала украинскую власть «террористами».

Своими неадекватными рассуждениями Захарова решила поделиться в Telegram.

По мнению представителя МИД РФ, по центру временно оккупированного Донецка «нанесли удар» якобы «украинские военные». Более того, на фоне российских обстрелов всей территории Украины Захарова назвала инциденты в оккупированном областном центре «терактом».

«В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам», – выдала Захарова.

Напомним, во временно захваченном войсками России Донецке вечером 31 декабря прогремели взрывы.

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