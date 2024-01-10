США и Британия отбили самую массированную атаку хуситов на корабли в Красном море 1 10.01.2024, 13:48

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Стали известны подробности.

Хуситы из Йемена запустили 21 ракету и беспилотники, которые были сбиты военно-морскими силами США в Красном море. Это подтверждает Центральное командование США, сообщает CNN.

Во вторник около 21:15 в Йемене было применено 18 ударных беспилотников. Среди ракет были — одна противокорабельная баллистическая ракета и две противокорабельные крылатые ракеты. Атака в южной части Красного моря направлена на международные судоходные пути, где курсировали «десятки» торговых судов, говорится в заявлении.

Ранее два представителя оборонного ведомства сообщили CNN, что в атаке участвовали 24 беспилотника и ракеты. В результате массированного нападения беспилотников и ракет не было повреждено ни одного судна и никто не пострадал.

По словам одного из чиновников, три эсминца отражали комбинированную атаку. Два американских эсминца, а также истребители F-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower участвовали в совместных усилиях по сбиванию ракет и беспилотников. Эсминец противовоздушной обороны HMS Diamond Королевского военно-морского флота Великобритании также участвовал в этих усилиях.

США и другие страны имеют ряд кораблей в Красном море в рамках операции «Страж процветания» — многонациональных усилий, направленных на защиту судоходства в одном из важнейших водных путей мира. Коалиция состоит из более чем 20 стран.

Запуск операции состоялся во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток в попытке сдержать войну в Газе и предотвратить региональную эскалацию.

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