Украинский офицер: Есть высокая вероятность участия белорусских военных в войне 10.01.2024, 15:57

Алексей Гетьман

Путин задумал новый поход на Киев?

Россия может готовить новое наступление на Киев с территории Беларуси. Об этом сайту Charter97.org рассказал майор запаса Нацгвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман:

— Мое предположение касательно Беларуси основывается на том, что россияне решили проводить полномасштабное наступление зимой этого года по всей восточной линии фронта в Украине.

В Беларуси пока сосредоточено до 20 тысяч военнослужащих РФ. Это нельзя считать группировкой, которая может проводить наступательные действия. Но стоит отметить усиление диверсионно-разведывательной деятельности. В девяти же случаях из десяти активизация деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) означает планирование боевых действий.

О том, что нужно укреплять северную границу, говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Так как есть опасность наступления россиян на Черниговскую, Сумскую, Киевскую области и сам Киев.

В свою очередь глава Чернигова говорил, что оценочно россиянам необходимо максимум три недели для того, чтобы перебросить войска на это направление и атаковать Сумскую, Черниговскую область или город Киев.

Подчеркну, что пока рано говорить о том, что они приготовились и в ближайшие дни начнут наступление. Но теоретически такая возможность есть и они уже сформировали подразделение порядка 20 тысяч военных, а было всего пять.

Думаю, что они сейчас могут готовить склады и базы для того, чтобы разместить войска и технику. Они должны быть рассредоточены хотя бы на расстоянии нескольких километров (а лучше десятков), чтобы одним ударом нельзя было уничтожить большую группу.

Должны быть построены и места для техники, горюче-смазочных материалов. То есть такая подготовка проводится. Но преждевременно говорить о том, что в ближайшие дни может начаться наступление с севера.

— Могут ли быть задействованы в таком наступлении белорусские военные?

— Могут, если Лукашенко даст добро на использование белорусских военных. Согласно «договору о коллективной безопасности», Путин может предложить Лукашенко, чтобы белорусские войска принимали непосредственное участие в войне на территории Украины, а не только помогали готовиться российским войскам.

Вероятность того, что так и может произойти, — высокая. Это будет большое несчастье для всего белорусского народа. Ведь тогда Беларусь станет уже полноценным участником войны, агрессором.

У Украины же появится право наносить удары по военным объектам на территории врага. Не хотелось бы стрелять по Беларуси, но если хоть один белорусский солдат с оружием в руках перейдет нашу границы, мы нанесем ответные удары.

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