Роман Свитан: Этот провал 100% повесят на каких-то российских генералов 1 10.01.2024, 14:11

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Роман Свитан

Коллаж: Главред

По-другому в России не бывает.

Немецкое издание Bild высказало мнение, что зимнее наступление Путина провалилось. Россия все так же далека от захвата Купянска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой области, как и осенью 2023-го.

Сайт Charter97.org попросил полковника запаса Вооруженных Сил Украины, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана оценить ситуацию на этих направлениях:

— Я бы не сказал, что зимнее наступление РФ уже провалилось. Оно еще пару зимних месяцев точно продлится. Особенно тогда, когда мороз создаст условия для использования техники. Россияне ждут крепких морозов, чтобы грунт промерз и можно было по нему выводить танки или тяжелую технику.

Поэтому наступление не полностью провалилось. Провалился так называемый первый «золотой месяц», который дается любой наступающей армии для выполнения максимального броска. Этот этап точно провалился. Однако они будут продолжать давить и на Купянск, и на Авдеевку еще пару месяцев.

— Укрепления в Авдеевке строились еще в то время, когда вы были военным советником губернатора Донецкой области. Расскажите, насколько серьезные укрепления были построены?

— Были построены три линии обороны. Чтобы вы понимали, сейчас еще держится первая — Авдеевка — Марьинка.

Вторая — это уровень Курахово — Карловка — Очеретино. Третья линия обороны чуть глубже — это уровень Великой Новоселки — Покровска — Доброполья. Подчеркну, мы укреплялись по-серьезному и надолго. Россияне еще первую не «вскрыли».

Скажу, что мы у них прошли за два месяца две линии обороны, которые они отстроили в сторону Токмака. Они же нашу линию еще не «вскрыли» практически нигде. Поэтому стоим.

В то время я был военным советником со стороны администрации, а непосредственно военными делами руководил генерал Сергей Наев. Сейчас он занимается отстройкой таких же линий обороны на севере Украины, укрепляя Сумскую и Черниговскую области.

— Авдеевку и завершение оккупации Донетчины хотят преподнести как успех к путинским «выборам». Удастся ли россиянам?

— Нет, это уже нереально. Ни Авдеевку, ни Купянск у них нет возможности контролировать. Первый месяц зимнего наступления был самым тяжелым. Давление было мощное. Тем не менее, хоть и с большими потерями, но мы его выдержали.

Сейчас же идут позиционные бои, а это уже рутинная работа по уничтожению россиян. Они сами лезут на наши пулеметы.

— Полетят ли головы российских генералов, если к «выборам» в РФ ничего не удастся добиться?

— Им нужно будет на кого-то спихнуть провал. «Дохлых собак» 100% повесят на каких-то генералов. По-другому в России не бывает. Виноваты всегда бояре, а не царь.

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