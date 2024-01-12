Украина и Великобритания подписали историческое соглашение по безопасности 12.01.2024, 19:14

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Соглашение формализует военное и невоенное сотрудничество стран.

Подписи на документе поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. На английском языке соглашение называется «Agreement on Security Cooperation», сообщает «Униан».

Соединенное Королевство стало первой страной мира, подписавшей подобный документ о сотрудничестве с Украиной. Соглашение формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины. Эта поддержка будет долговременной.

Соглашение предусматривает, что в случае российской атаки в будущем Британия предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

«Сегодня день, когда история Европы изменилась. Украина и Соединенное Королевство заключили новое и беспрецедентное соглашение о безопасности. Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству, и в частности, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы Великобритании», - подчеркнул Зеленский.

«Если бы такой уровень гарантий безопасности был достигнут после 1991 года с Британией и другими странами - то просто не было бы российской агрессии2, - убежден президент.

Срок действия этого соглашения с Британией - 10 лет. Этот срок может быть продлен по аналогии с другими похожими соглашениями о безопасности, заключенные глобальными лидерами.

«Я особенно ценю то, что Соединенное Королевство поддерживает вступление Украины в НАТО и признает, что безопасность Украины - это часть всей евроатлантической безопасности. Именно поэтому, предоставленные гарантии будут действовать на время до нашего вступления в НАТО», - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, если Украина получит членство в Альянсе раньше, чем десятилетний срок действия соглашения, то «созданная нами архитектура безопасности будет фактически инкорпорирована в систему безопасности всего Альянса».

Как уточнил Зеленский, Украина договорилась с Британией о безопасности во всех сферах: на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве, о широком политическом взаимодействии и подробно об оружии. «Абсолютно четко по нашей государственной границе. Принципиально по санкциям. Справедливо по компенсации Россией убытков, которые нанесены ее агрессией. Надежно по восстановлению после боевых действий», - сказал президент Украины.

По его словам, при необходимости, Украина и Великобритания смогут прилагать дополнительные секторальные договоренности.

Зеленский отметил, что общая задача Украины и Великобритании - сначала остановить российскую агрессию и укрепить Украину, а затем вместе гарантировать, чтобы повторения нападения на Украину никогда не было. Глава государства отметил, что Украина и Великобритания достигли самого высокого и наиболее содержательного уровня отношений между государствами за все время.

«Британское лидерство опережает многих других и помогает именно так, как это нужно. И теперь мы вместе создали глобально важный пример сотрудничества в сфере безопасности», - добавил Зеленский.

Он сказал, что соглашение с Британией - это основа для подобной работы с другими партнерами Украины. Также Зеленский рассказал, чего конкретно удалось достичь сегодня.

«Мы договорились о ежегодной поддержке Украины. В частности, о финансовой поддержке - 2,5 млрд фунтов на этот год. Оказание помощи будет продолжаться в течение следующих лет. И это соглашение - на 10 лет», - сказал президент Украины.

По его словам, удалось договориться о всестороннем сотрудничестве ради достигнутого потенциала украинских Сил обороны и безопасности, украинского оборонного комплекса, государственных институтов и общественных систем.

«Благодаря этому мы выйдем на такой уровень безопасности, который уже самим фактом своего существования будет помогать сдерживать агрессию России», - отметил он.

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