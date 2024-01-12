Премьер-министр Великобритании выступил в Верховной Раде Украины с мощной речью 12.01.2024, 19:54

«Мы поможем вам победить в войне».

Сегодня, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

После того как исторический договор был подписан лидерами Украины и Британии, Сунак прибыл в Верховную Раду, где выступил с мозной речью. О чем говорил британский премьер, передает «24 Канал»«24 Канал».

«Мы с вами до последнего»

Во время выступления Сунак прокомментировал подписанное соглашение о взаимодействии стран в сфере безопасности и обороны в течение 10 лет до вступления Украины в НАТО.

По словам премьер-министра Британии, это новое партнерство построит новое будущее для Украины, «несокрушимый альянс».

Заключенное соглашение означает, что Украине не придется просить или уговаривать Великобританию о помощи. Ведь страна обязалась поддерживать Киев до последнего. Кроме того, премьер отметил, что это не Украина нуждается в НАТО, чтобы стать сильнее, а это НАТО нужна Украина, чтобы стать крепче.

Сунак подчеркнул, что Великобритания поможет Украине победить в этой войне. В частности, для этого она предоставляет ей самый большой военный пакет с начала полномасштабного вторжения.

«Но лучший вариант помочь победить – это помочь развитию вашей военной промышленности», – подчеркнул британец.

Он анонсировал выделение 200 миллионов фунтов для производства дронов в Украине и за ее пределами.

Выступая в Верховной Раде, Сунак направил «скрытое послание» российскому диктатору. Он заявил, что Путин должен понять, что ни одна армия не способна победить людей, которые ценят свободу.

Премьер отметил, что ни в коем случае Запад не имеет права отступать. Ведь если позволить Путину победить в Украине, он не остановится. Именно поэтому эта продолжающаяся битва настолько важна.

Напоследок Сунак в знак непоколебимой поддержки представил украинским парламентариям флаг Британии, подписанный членами британского правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».