Россияне провалили свой «золотой месяц» 13.01.2024, 11:07

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Чего ждать на фронте до конца зимы?

Зимнее наступление российских войск, по оценкам немецкого издания Bild, провалилось. Армии Путина не смогли добиться какого-либо значительного успеха на фронте. Чего ждать до конца зимней кампании и на каком участке фронта могут произойти перемены.

Золотой месяц, который дается по всем законам войны любой наступающей армии – чтобы максимально пройти, занять позиции и укрепиться – россияне провалили. Они одновременно начали наступление на Авдеевку, на север Бахмута, на Купянск. В течение месяца они не выдавили украинские гарнизоны на ту глубину, которая могла бы дать им возможность закрепиться и дальше выровнять фронт. А раз так – то можно говорить о том, что уважаемое издание право, утверждая, что зимнее наступление россиян провалилось. Вряд ли они будут масштабно наступать в оставшийся период зимней кампании.

При этом осталось несколько направлений у россиян. Они пытаются дождаться более или менее устойчивых морозов, чтобы промерзла почва, после чего оставшимися силами и средствами попытаться выровнять фронты.

Если же начнутся опять дожди, то двигаться россиянам будет практически невозможно. Они прекрасно это понимают и будут ловить морозные деньки, пытаться выводить технику, чтобы хоть как-то выровнять фронт. Это будет продолжаться у россиян в районе Купянска, они сейчас начинают выводить на позиции группировку в районе Валуек. Та же картина в районе Торского выступа на Лиман от Кременной. Там и там ВСУ купируют ситуацию.

В районе Бахмута россияне пытаются двигаться на Часов Яр, где довольно таки устойчивые украинские позиции. Те высоты, которые мы заняли летом, держатся.

В Авдеевке также купирована ситуация. И ВСУ могут удержать плацдарм в зимний период. А по некоторым позициям мы способны отбить их у врага.

Марьинское направление сейчас у россиян одно из приоритетных. За счет уничтожения самого города они пытались двигаться на запад в сторону Курахово, но были остановлены в районе Григорьевки. Южнее они пытались двигаться в сторону Угледара, но также были остановлены. Там ВСУ отбросили россиян на 2 км.

На левом берегу Днепра продолжаются тяжелые бои. ВСУ хорошо потрепали 18-ю армию россиян и они вывели ее на доукомплектование. Те части, которые заходят на ее место, не готовы создавать такое же давление на ВСУ.

В целом можно сказать, что по всей линии фронта идут позиционные бои и в ближайшее время каких-то больших подвижек не предвидится.

Что касается перспективы продвижения на Крым. Сейчас под обстрелом вся логистическая цепочка россиян, начиная со Скадовска и до Керчи. Причем не только с левого берега, но и с Запорожского фронта. То есть ведется работа по уничтожению логистических цепочек в тылу противника. При этом чувствуется недостаток дальних ракет. Критически нужны ATACMS. Ждем решения Белого дома о передаче этой номенклатуры боеприпасов.

Роман Свитан, «Апостроф»

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