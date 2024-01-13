закрыть
13 января 2024, суббота, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне провалили свой «золотой месяц»

  • 13.01.2024, 11:07
  • 2,760
Россияне провалили свой «золотой месяц»

Чего ждать на фронте до конца зимы?

Зимнее наступление российских войск, по оценкам немецкого издания Bild, провалилось. Армии Путина не смогли добиться какого-либо значительного успеха на фронте. Чего ждать до конца зимней кампании и на каком участке фронта могут произойти перемены.

Золотой месяц, который дается по всем законам войны любой наступающей армии – чтобы максимально пройти, занять позиции и укрепиться – россияне провалили. Они одновременно начали наступление на Авдеевку, на север Бахмута, на Купянск. В течение месяца они не выдавили украинские гарнизоны на ту глубину, которая могла бы дать им возможность закрепиться и дальше выровнять фронт. А раз так – то можно говорить о том, что уважаемое издание право, утверждая, что зимнее наступление россиян провалилось. Вряд ли они будут масштабно наступать в оставшийся период зимней кампании.

При этом осталось несколько направлений у россиян. Они пытаются дождаться более или менее устойчивых морозов, чтобы промерзла почва, после чего оставшимися силами и средствами попытаться выровнять фронты.

Если же начнутся опять дожди, то двигаться россиянам будет практически невозможно. Они прекрасно это понимают и будут ловить морозные деньки, пытаться выводить технику, чтобы хоть как-то выровнять фронт. Это будет продолжаться у россиян в районе Купянска, они сейчас начинают выводить на позиции группировку в районе Валуек. Та же картина в районе Торского выступа на Лиман от Кременной. Там и там ВСУ купируют ситуацию.

В районе Бахмута россияне пытаются двигаться на Часов Яр, где довольно таки устойчивые украинские позиции. Те высоты, которые мы заняли летом, держатся.

В Авдеевке также купирована ситуация. И ВСУ могут удержать плацдарм в зимний период. А по некоторым позициям мы способны отбить их у врага.

Марьинское направление сейчас у россиян одно из приоритетных. За счет уничтожения самого города они пытались двигаться на запад в сторону Курахово, но были остановлены в районе Григорьевки. Южнее они пытались двигаться в сторону Угледара, но также были остановлены. Там ВСУ отбросили россиян на 2 км.

На левом берегу Днепра продолжаются тяжелые бои. ВСУ хорошо потрепали 18-ю армию россиян и они вывели ее на доукомплектование. Те части, которые заходят на ее место, не готовы создавать такое же давление на ВСУ.

В целом можно сказать, что по всей линии фронта идут позиционные бои и в ближайшее время каких-то больших подвижек не предвидится.

Что касается перспективы продвижения на Крым. Сейчас под обстрелом вся логистическая цепочка россиян, начиная со Скадовска и до Керчи. Причем не только с левого берега, но и с Запорожского фронта. То есть ведется работа по уничтожению логистических цепочек в тылу противника. При этом чувствуется недостаток дальних ракет. Критически нужны ATACMS. Ждем решения Белого дома о передаче этой номенклатуры боеприпасов.

Роман Свитан, «Апостроф»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип