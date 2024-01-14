закрыть
14 января 2024, воскресенье, 19:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-владелец сети «Техносила» отказался от гражданства РФ из-за войны в Украине

2
  • 14.01.2024, 19:22
  • 1,638
Экс-владелец сети «Техносила» отказался от гражданства РФ из-за войны в Украине
Михаил Кокорич

Михаил Кокорич возглавлял более 20 компаний.

Экс-владелец сети «Техносила» Михаил Кокорич официально отказался от гражданства Российской Федерации. Об этом он написал в своем аккаунте в LinkedIn, уточнив, что сделал это в знак протеста против политики Кремля.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь с этой страной. Из-за февраля 2022 года это было сознательное решение, вызванное моим фундаментальным несогласием с вторжением России в Украину и политикой правительства Путина», — отметил бизнесмен.

Кокорич приложил к сообщению изображение сертификата из посольства, подтверждающий его выход из гражданства России. Название страны, в которой расположено посольство, на нем скрыто.

Михаил Кокорич, возглавлял более 20 компаний, включая сети магазинов «Техносила» и «Уютерра». В 2011 году он основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace. Эта компания выигрывала контракты Роскосмоса на сборку космических аппаратов.

В 2017 году Кокорич, в сотрудничестве с бывшим топ-менеджером «Сбера» Львом Хасисом, создал космический стартап Momentus в Калифорнии. В 2021 году бизнесмен вынужден был покинуть пост генерального директора из-за проблем с доступом к космическим технологиям, связанным с российским гражданством. Тогда же он перебрался в Швейцарию, где запустил новый космический стартап Destinus.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров