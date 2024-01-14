Экс-владелец сети «Техносила» отказался от гражданства РФ из-за войны в Украине 2 14.01.2024, 19:22

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Михаил Кокорич

Михаил Кокорич возглавлял более 20 компаний.

Экс-владелец сети «Техносила» Михаил Кокорич официально отказался от гражданства Российской Федерации. Об этом он написал в своем аккаунте в LinkedIn, уточнив, что сделал это в знак протеста против политики Кремля.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь с этой страной. Из-за февраля 2022 года это было сознательное решение, вызванное моим фундаментальным несогласием с вторжением России в Украину и политикой правительства Путина», — отметил бизнесмен.

Кокорич приложил к сообщению изображение сертификата из посольства, подтверждающий его выход из гражданства России. Название страны, в которой расположено посольство, на нем скрыто.

Михаил Кокорич, возглавлял более 20 компаний, включая сети магазинов «Техносила» и «Уютерра». В 2011 году он основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace. Эта компания выигрывала контракты Роскосмоса на сборку космических аппаратов.

В 2017 году Кокорич, в сотрудничестве с бывшим топ-менеджером «Сбера» Львом Хасисом, создал космический стартап Momentus в Калифорнии. В 2021 году бизнесмен вынужден был покинуть пост генерального директора из-за проблем с доступом к космическим технологиям, связанным с российским гражданством. Тогда же он перебрался в Швейцарию, где запустил новый космический стартап Destinus.

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