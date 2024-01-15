«ПВОшники... нет слов» 8 15.01.2024, 11:56

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Z-каналы сообщают новые подробности удара по российскому Ил-22.

14 января СМИ сообщали, что украинские военные сбили над Азовским морем российский самолет А-50 и подбили воздушный командный пункт ИЛ-22.

Изначально СМИ писали о том, что самолет Ил-22 должен был приземлиться в Анапе, однако в районе Керчи исчез с экранов мониторов.

Позже пилоты вышли на связь и запросили экстренное приземление, карету скорой помощи и пожарные машины. Уже в ночь на 15 января российские паблики сообщили о том, что самолет Ил-22 все же сумел дотянуть до аэродрома.

Действительно, он был подбит, а на борту было два раненых оккупанта.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» уверен, что Ил-22 точно стал жертвой своей же системы ПВО. В момент нанесения удара по самолету в районе Крымского моста как раз была тревога и перекрыто движение. Не исключено, что вражеская система ПВО приняла свой Ил-22 за украинский военный самолет, который планировал нанести удар по мосту или другому военному объекту Черноморского флота РФ.

Точное количество раненых пока неизвестно, но минимум два оккупанта. Что же произошло с А-50, информации пока нет. Не исключено, что он полностью уничтожен.

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