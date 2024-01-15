К фермеру под Молодечно ходит «ничейное» голодное стадо коров, чтобы поесть 15.01.2024, 13:22

Хозяйка агроусадьбы много лет борется с этой ситуацией.

Хозяйка агроусадьбы под Молодечно Анастасия Черняковская рассказала в TikTok, что возле ее хозяйства бродит «ничейное» стало голодных коров. В поисках корма животные заходят в ее агроусадьбу, едят там сено, уже обгрызли саженцы на аллее, сломали ограждение. Женщина отметила, что это продолжается не первый год, милиция и сельсовет, куда она обращалась, отсылают друг к другу, пишет «Зеркало».

«На улице середина января, минус 15 градусов, все в снегу. У нас пустопасом живет стадо коров, быков и телят. Где хочется, там и ходят, добывают себе пищу», — рассказала Анастасия Черняковская.

Анастасия сообщила, что стадо в поисках еды заходит на ее ферму и за ночь «сжирает рулон сена», которое в этом году стоит очень дорого. Также они съели саженцы хвойников, которые в агроусадьбе высадили в аллею, ломают ограждения. Женщина не исключает вероятности, что копытные могут быть больны, заражены гельминтами, «потому что вид у них не очень». Фермеры стадо прогоняют, но оно возвращается обратно.

По данным хозяйки агроусадьбы, у стада есть хозяин, он живет в Молодечно. Однако животные бродят без бирок, а значит, скорее всего, «нигде не числятся». Анастасия отметила, что много лет они борются с этой ситуацией, после ее звонков и жалоб проблема на несколько месяцев исчезает, а потом снова возобновляется.

«Я брала землю, плачу за аренду, налоги, все оформления вышли в большую копейку. А эти люди (хозяева коров. — Прим. ред.) не платят ни за что, держат каким-то образом стадо», — утверждает Анастасия, но не приводит подтверждение своим словам.

По словам Анастасии, она неоднократно обращалась за помощью в милицию, но там отвечают, что это дело сельсовета. Однако местная власть отправляет фермершу обратно в милицию. Женщина считает, что это и есть — жестокое обращение с животными, поэтому призывает зоозащитников обратить внимание на это стадо.

Комментаторы под роликами дают разные советы. Кто-то предлагает жаловаться в разные инстанции, другие говорят сдать на мясо. Вот несколько комментариев:

«Испуганы, голодные, выживают. Пишите заявление в милицию о находке, закрывайте, оставляйте. Если через 6 месяцев хозяин не находится — они ваши».

«Можно взять из приюта молодую, но взрослую немецкую овчарку. После небольшой дрессировки она на километр стадо к вам не подпустит».

«На официальном сайте правительства вашего региона находите телефоны и электронную почту. Звоните на телефон и говорите, что на территории вашего хозяйства».

«Напишите заявление прямо в прокуратуру и требуйте решения проблемы через суд».

«Закройте их где-то, кормите минимально. Уверена, хозяин сразу найдется. Только вот первым напишет заявление на вас».

«Сдайте их на мясо, они никому не нужны, голод, холод. По одной, по-тихому».

Нашлись и те, кто считает, что коровы «божественные животные», не надо их прогонять, наоборот — стоит жалеть и подкармливать.

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