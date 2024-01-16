Захарова устроила истерику из-за желания Кулебы ударить Лаврова по лицу 5 16.01.2024, 14:50

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Мария Захарова

Спикер МИД РФ обнаружила в этой истории «американские деньги».

Представительница МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который признался, что хотел ударить главу МИД РФ Сергея Лаврова по лицу.

Об этом сообщает российское информагенство ТАСС.

Захарова, которая известна своими лживыми высказываниями, заявила, что желание ударил Лаврова — «широко известный факт».

Представительница РФ продолжила бредить о том, что «агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги».

«Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД», — сказала Захарова.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что хотел ударить в лицо Сергея Лаврова во время переговоров в Анталии весной 2022 года.

«Самые тяжелые переговоры ― это когда собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе это позволить. И таких у меня было два-три раза. Один из них ― с Лавровым, в Анталии весной 2022 года», — сказал министр.

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