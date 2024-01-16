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Названы шесть городов Беларуси с самым чистым воздухом

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  • 16.01.2024, 22:10
  • 2,540
Названы шесть городов Беларуси с самым чистым воздухом

Белгидромет удивил.

Белгидромет со ссылкой на начальника службы экологической информации Елену Мельник назвал крупные города Беларуси с самым чистым воздухом. Это Солигорск, Барановичи, Борисов, Лида, Речица и Светлогорск. В них в 2023 году не было зафиксировано превышения гигиенических нормативов или предельных допустимых концентраций пыли, диоксида азота, формальдегида.

Всего же Белгидромет осуществляет мониторинг атмосферного воздуха в 19 промышленных городах страны и делает вывод, что общая картина состояния атмосферного воздуха большинства промышленных центров республики достаточно благополучна, но без проблем кое-где не обходится.

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