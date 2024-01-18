Полковник, подполковник и два майора: списки ликвидированных офицеров РФ на сбитых А-50 и Ил-22 2 18.01.2024, 8:20

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Судьба генерал-лейтенанта Пчелы до сих пор неизвестна.

В сети появился список российских военных, которые были ликвидированы ударами ВСУ по бортам А-50 и Ил-22.

Среди погибших оккупантов есть полковник, подполковник и два майора, а также военнослужащие младше по званию.

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона», который ведет сотрудник одной из специальных служб. Он опубликовал имена тех военнослужащих РФ, которые находились на борту самолета ДРЛО А-50 и теперь считаются «пропавшими без вести»:

– Левченко В. В., подполковник, командир корабля;

– Квасов М.А., майор, штурман;

– Шадров А.С., майор;

– Кутузов Д.А., капитан;

– Болясников М.С., капитан;

– Измайлов А.И., старший лейтенант.

«Относительно слухов о нахождении на борту ДРЛО генерал-лейтенанта Пчелы О.В. – информация отсутствует», – пишет автор канала.

Он отметил, что этот список погибших на А-50 является неполным.

Также его источники сообщают о гибели на борту Ил-22 полковника Бурмистрова.

По словам автора канала, среди российских военных активно распространяют историю про «поражение собственным ПВО» двух упомянутых выше бортов.

«Более того, уже определили, кто именно возьмет на себя ответственность за уничтоженный А-50 (обещал не уточнять в/ч, могу сказать лишь, что по легенде ДРЛО был сбит с территории Краснодарского края). Изданы новые инструкции, согласно которым, подразделения ПВО будут в индивидуальном порядке информироваться в случае «работы» самолетов ДРЛО в зоне их ответственности», – написал он.

Напомним, вечером 14 января Силы обороны Украины поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 был сбит, а Ил-22 – поврежден.

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