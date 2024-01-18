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Полеты выдвиженца во сне и наяву

  • Владимир Халип
  • 18.01.2024, 9:13
  • 1,268
Полеты выдвиженца во сне и наяву

Наступила какая-то особенная тишина.

Новогодние праздники пробудили пустые надежды. И показалось даже, что отныне все пойдет на лад. Но после визита в Кремль штатного Деда Мороза и двух недель еще не прошло, как прилетела вдруг жуткая новость.

Где-то над Азовским морем украинская ПВО долбанула внезапно российский самолет. Не какой-нибудь завалящий, собранный наспех из того, что еще оставалось в запасе от прежних времен. А тот самый, всевидящий, под завязку начиненный электроникой. Просто смахнули его с небосвода, будто пылинку. Пробили жуткую брешь во всей системе ВКС.

Словом, прервал свой полет А-50, самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Гордость былого российского авиапрома. Таких всего-то было в войсках не больше десяти.

Да что там говорить – прошляпили, прозевали, не сберегли. Об экипаже и всех, кто был на борту этого воздушного судна, знали только те, кому положено. Каждый из них – уникальный специалист. На ускоренных курсах таких не подготовишь. Мало одной беды, так следом по тому же курсу пошел Ил-22 – воздушный командный пункт. И тоже получил свое. Запросил аэродром в Анапе подготовить ему аварийную посадку. Пожарных, машины скорой помощи. Военкоры потом выложили в сети снимки изрешеченного осколками хвоста этого дотянувшего до посадочной полосы борта. Едва ли после таких повреждений его смогут вернуть в строй.

И высочайшая реакция на эти невосполнимые потери была соответственной. Говорят, будто кремлевский правитель орал, топал ногами и обещал виновных сгноить или вообще распылить. Так все и было, или это только досужие выдумки досужих инсайдеров, не скажет никто. Табу. Государственная тайна. После катастрофы все засекречено.

А чего подручные ожидали? Раздачи имений и орденов? Это же додуматься надо было – так подставить вождя и выдвиженца на новый срок. У него сейчас самый ответственный период. Последние два месяца перед выборами. Тот самый момент, когда надо сосредоточиться перед решающим рывком к цели. Точка отсчета в этой предвыборной гонке была выбрана на редкость удачно. Чукотка, край континента. Именно об этих местах мечтали в своих электоральных раздумьях едва ли не все советские вожди. Но никто наведаться туда не решался. Гиблые места. Боялись туда попасть и там и остаться.

А вот он решился. И все прошло на удивление удачно. Были задушевные разговоры. Народ в местах столь отдаленных оказался на удивление скрепным. Пытался говорить о самом насущном и наболевшем. Ну как тут можно было не ответить искренне, ничего не скрывая? Пришлось даже рассказать, что во время редких встреч с одноклассниками и прочими однокурсниками те просто его не узнают. И спрашивают бесцеремонно: ты это или не ты? А ведь тут все дело в той мере ответственности, которую возлагает на себя человек, достигший таких высот. И в доверии глубинного народа, конечно.

Чукотские жители были просто потрясены такой неожиданной откровенностью кандидата в вожди. И напрочь забыли все те вопросы, с которыми они шли на эту судьбоносную встречу. Наступила какая-то особенная тишина. И по тундре будто бы проскользнула даже невнятная тень какого-то там Васильича. Но злая поземка поспешила замести его босые следы. Чтобы не смущать сопровождающих.

Хорошая получилась встреча с народом. Со всеми, кто пока еще не ушел в горы вслед за каким-то там их Алитетом, а терпеливо выслушивал пространные ответы приезжего вождя на незаданные ему вопросы. Было тепло, легко и радостно. Местная учительница пыталась учить его чукотскому языку. Кто-то порывался покатать гостя на болотоходе. А Берингов пролив страшил свирепо пространством и беспросветной мглой. И навевал, конечно, государственные думы.

Пока длилась эта чукотская расслабуха и вызревали новые грандиозные планы, пришли последние новости от его предвыборной команды. Похоже, соратники хотели его порадовать. И на всякий случай напомнить о своих заслугах. В поддержку высочайшего выдвиженца собрано уже два с половиной миллиона подписей. Как было тут не изумиться. И это по всей стране?

Мало, чертовски мало! Они что там, еще так и не поняли, кто выдвигается? Его путь к новому сроку во власти должен быть блистательным и безупречным. И если исчез вдруг куда-то и растворился в массовке маршал, который должен постоянно поставлять ко двору победные реляции, если горят и падают над азовской хлябью дорогущие самолеты, а по тыловым городам лопаются трубы и батареи центрального отопления, так возьмите на себя хотя бы электоральную поддержку. Чтобы все было как в тундре. Где покой и вечность. И жизнь без перемен. Будет безмерно жаль, если даже беспроигрышные выборы не дадут оснований доказать всему миру, что он тут единственный и незаменимый.

А впрочем, о чем жалеть? Еще не все потеряно. И далеко не все самолеты сбиты. И если так отчаянно не везет на фронте, то наверняка повезет на выборах, до которых уже рукой подать. Все там просчитано, все схвачено. И если на фронте так уныло и безрадостно, а в тылу разруха и невезение, то на мартовских выборах непременно случится нечто радостное и даже феерическое. Там его ждет ошеломительная победа. Если только расчеты верны и подручные не лгут.

Эти – не лгут?..

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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