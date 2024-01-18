Дроны впервые атаковали Петербург: горит крупнейший нефтеналивной терминал 2 18.01.2024, 11:04

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Пожар вспыхнул после удара БПЛА со взрывчаткой.

Беспилотники в ночь на 18 января впервые с начала полномасштабной войны атаковали российский Санкт-Петербург.

Вначале Минобороны РФ заявил о перехвате одного из БПЛА над территорией Ленинградской области.

Позже российские СМИ сообщили уже о трех беспилотниках, один из которых устроил взрыв на территории нефтеналивного терминала в порту Кировского района Санкт-Петербурга.

«Найдены обломки двух беспилотников — один на территории самого порта, второй — примерно в 5 км от него в Финском заливе. Всего было три беспилотника.

Обломки третьего дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта, между резервуарами с мазутом. После падения дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составила 130 квадратных метров», — сообщают российские телеграм-каналы.

По данным «Базы», беспилотники были запущены со стороны Украины и пролетели через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области

В издании Shot со ссылкой на собственный источник рассказали, что якобы украинские военные пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге с помощью беспилотника, который нес на себе около трех килограммов взрывчатки.

Жители домов на намывных территориях Васильевского острова в Петербурге слышали громкий звук, похожий на взрыв, примерно в 1:30 ночи, пишет «Фонтанка».

В частности, о хлопке в соцсетях сообщали проживающие на бульваре Головина, на улице Вадима Шефнера и на Вилькицком бульваре.

Кроме этого, как рассказали «Фонтанке» пассажиры, в аэропорту Пулково, который находится на юго-западной окраине Петербурга, ночью была задержка рейсов. Пассажирам сообщили о введении плана «Ковер», который предполагает закрытие неба над аэропортом в случае появления в нем неопознанного материального объекта.

Петербургский нефтяной терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта.

Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 млн т в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург.

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