Российский военный восхитился мастерской работой ВСУ 18.01.2024, 11:06

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И поблагодарил за то, что его «офигенно взяли в плен».

В Силах специальных операций Украины показали видео с пленным, которого взяли на донецком направлении. На нем видно, что оккупант, похоже, доволен тем, как мастерски ВСУ делают свою работу, благодаря которой он остался жив. Об этом свидетельствует его комментарий на видео, которое на своем телеграм-канале опубликовала пресс-служба ССО.

«Спойлер: самый яркий момент на видео — военнопленный благодарит ССО за то, что его «офигенно взяли в плен», — говорится в подписи.

Там рассказали, что наблюдательный пункт россиян операторы 3-го отдельного полка на донецком направлении обнаружили во время разведки. Через некоторое время он был уничтожен благодаря профессионализму боевой группы. Оккупантов, которые находились там и выжили, взяли в украинский плен. Их уже передали соответствующим органам для пополнения обменного фонда, утверждают в ССО.

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