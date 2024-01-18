Дрон пролетел над дворцом Путина: ГУР атаковало крупнейшую нефтебазу в Санкт-Петербурге 2 18.01.2024, 12:17

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Украинская разведка сообщила о поражении важных целей.

Атака беспилотников по нефтебазе в Ленинградской области России в ночь на четверг, 18 января, является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Причем один из дронов пролетел над имениями российских олигархов и дворцом диктатора Владимира Путина.

Об этом NV сообщил источник в спецслужбах.

«В ходе операции один из БПЛА прошел над Валдаем, где находятся личные имения олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов, бывшего главы совета директоров банка Россия Юрия Ковальчука и один из дворцов российского диктатора Владимира Путина», — сообщил собеседник издания.

Источник отметил, что теперь военные объекты Петербурга и Ленинградской области находятся в зоне досягаемости украинских сил и средств. Уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.

Как рассказали источники в ГУР изданию РБК-Украина, речь идет об операции ГУР «с привлечением современных украинских средств».

В настоящее время продолжается сбор данных, впрочем, уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.

Ночная атака дронов по России 18 января

В ночь на 18 января российские СМИ сообщили, что украинские беспилотники атаковали Петербургский нефтяной терминал на территории Ленинградской области РФ.

По предварительным данным, всего было запущено три дрона, два из которых были подавлены РЭБ и упали в Финский залив. При этом третий БПЛА якобы сбили над территорией нефтеналивного терминала около половины второго ночи.

Российские Telegram-каналы сообщали, что обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта между резервуарами с мазутом. После падения дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составляла 130 квадратных метров.

Отмечалось, что дроны пролетели через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Пострадавших нет.

Отметим, что Петербургский нефтяной терминал является крупнейшим российским терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

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