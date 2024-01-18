Лукашенко сказал «Макдоналдсу» «досвидос» 4 18.01.2024, 19:03

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Диктатор признал, что государство «отжало» бизнес.

Если компании из «недружественных стран» уходят с рынка Беларуси, то республика может «разобраться сама» с их имуществом, заявил диктатор Александр Лукашенко на совещании с правительством.

«Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос — мы разберемся сами. И, как показывает тот же «Макдоналдс», мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда», — сказал он.

Лукашенко отметил, что Беларусь может и должна заниматься импортозамещением в сегментах, которые оставляют иностранные инвесторы. Узурпатор привел в пример «Макдоналдс». По его словам, в начале ввода санкций к нему «пошли ходоки»: «Мы не сможем… Булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри — и это мы не можем. Ничего не можем», — приводит слова Лукашенко БелТА.

«Картошка — ну мы же бульбаши. Булочку эту испечь — в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, и вкусно было, и нормально. Разрезать булочку пополам, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем? <...> Мы начали готовить то, что «Макдоналдс» всегда традиционно у нас готовил. <...> Встает вопрос: так что вы мозги пудрили, что это невозможно, что надо там кому-то продать?» — подчеркнул Лукашенко.

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