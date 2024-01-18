Чем грозят населению «суперпланы» чиновников на 2024 год 18.01.2024, 19:38

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Возможен обвал рубля, скачок инфляции и перегрев экономики.

На 2024-й у властей амбициозные планы — рост экономики на уровне 3,8%. Удастся ли выполнить этот прогноз и какой может быть цена? Об этом блогу «Люди» рассказал научный сотрудник BEROC, экономист Анатолий Харитончик.

Изменятся ли приоритеты в экономической политике

— Я думаю, что рост ВВП на 3,9% все же не придаст правительству оптимизма на будущее. Я уверен, что люди, которые находятся на руководящих позициях в Минэкономики и Нацбанке, понимают, что этот рост был частично восстановительным, а частично был связан с избыточным стимулированием — как в Беларуси, так и в России. Они видят, что динамика выпуска (речь о производстве товаров. — Прим. ред.) начала довольно сильно затухать в осенние месяцы. Думаю, это не прибавляет им оптимизма, — рассуждает экономист Анатолий Харитончик.

Аналитик указывает, что Нацбанк постепенно начинает ужесточать политику в области ценового регулирования. Судя по этому, в нынешнем году приоритеты правительства во внутренней экономической политике могут сместиться с безоглядного стимулирования роста выпуска в сторону сдерживания инфляции.

Как оценивает перспективы экономист и чего ждать от правительства

Экономист отмечает, что по итогам прошлого года объем ВВП был близким к довоенному уровню. В четвертом квартале прошлого года ВВП был примерно равен среднему квартальному значению 2021-го. Но продолжать добиваться такого же роста и дальше будет крайне сложно.

— При потенциале роста экономики в 1% это может быть только искусственный рост, провоцирующий риски инфляционного всплеска, сильного ослабления рубля и мощного спада выпуска в будущем, — объясняет Анатолий Харитончик. — Это связано с тем, что в 2023 году лишь часть роста носила восстановительный характер. По моим оценкам, это примерно 2,5 процентного пункта из этих 3,9%. А остальная часть — это результат избыточного стимулирования экономики: чрезмерного снижения процентных ставок до исторически минимального уровня, директивного кредитования, наращивания текущих бюджетных расходов.

Такие методы стимулирования роста, по словам эксперта, могут давать результат только в краткосрочной перспективе. А если их использовать долго, то это ведет к перегреву экономики.

— Мы уже видим, что в четвертом квартале у нас рост ВВП сильно замедлился к предыдущему кварталу (если мы уберем сезонность). А в ноябре-декабре наблюдалось сокращение выпуска. Это говорит о том, что когда достигнуты максимумы загрузки производственных мощностей, то стимулирования спроса уже недостаточно для того, чтобы поддерживать такие высокие темпы роста выпуска. В условиях, когда пространство для восстановительного роста исчерпано, производственные мощности рекордно загружены, а экономика перегрета, естественным для Беларуси было бы сильное замедление прироста ВВП где-то в диапазоне 0−1% в 2024 году, — так Анатолий Харитончик объясняет естественные экономические процессы.

Но вероятность такого замедления экономического роста эксперт оценивает как невысокую. К тому же, отмечает он, заявления и действия чиновников указывают на то, что приоритет может сместиться со стимулирования выпуска на сдерживание инфляции. Однако для этого, по его мнению, выбраны не самые оптимальные и даже рискованные подходы.

С одной стороны, Нацбанк, скорее всего, продолжит ужесточать монетарную политику для повышения ставок по рыночным кредитам и охлаждения частного спроса, указывает Анатолий Харитончик. Возможно, правительство пойдет на некоторое повышение административно регулируемых цен и тарифов, но в целом продолжит жесткий ценовой контроль, чтобы удержать инфляцию на уровне ниже 6%.

— В то же время (так как вряд ли хотят допустить спад выпуска или сильное замедление роста ВВП), видимо, будут некие попытки административного воздействия, — объясняет экономист. — Думаю, что в результате такого микса экономической политики, возможно, ВВП может вырасти где-то в диапазоне 1−2%. Это будет соответствовать динамике выпуска, близкой к стагнации, но рост этот останется выше своего потенциального равновесного объема. То есть перегрев экономики, скорее всего, сохранится.

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