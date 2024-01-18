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Часть Крыма осталась без электричества

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  • 18.01.2024, 20:41
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Часть Крыма осталась без электричества

Оккупационные власти утверждают, что авария связана с газом.

Вечером 18 января в ряде населенных пунктов оккупированного страной-агрессором Россией Крыма пропала электроэнергия. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в том числе «Крымский ветер».

Среди городов, где произошли отключения, крымчане называют Севастополь, Керчь, Феодосию, Симферополь, Джанкой, Саки.

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев подтвердил проблемы с электроснабжением оккупированного города.

«По предварительной информации, в 18.05 произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков», – написал он.

О проблемах с электричеством на полуострове сообщал и «глава администрации Крыма» Сергей Аксенов.

Позже оккупационные власти написали, что электричество (в том числе в Севастополе) начали в Крыму подключать опять.

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