Не простое судно: новые детали о затонувшем в Крыму российском сторожевом корабле «Тарантул» 19.01.2024, 8:05

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Оккупанты активно использовали его в боевых целях.

Сторожевой корабль «Тарантул», затонувший у берегов временно оккупированного Севастополя, российская армия украла во время захвата Крыма в 2014 году. Захватчики активно использовали судно в боевых целях.

Об этом сообщили в Telegram активисты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш». Также на канале показали фото «Тарантула», сделанное в Крыму в 2012 году.

Напомним, утром 18 января партизаны сообщили, что выявили очередную потерю РФ во временно оккупированном Крыму. У берегов Севастополя затонул сторожевой корабль проекта 205П россиян «Тарантул». Вероятно, судно подбили морские дроны во время атаки на военные объекты оккупантов несколько недель назад.

Сейчас судно находится на пристани бухты «Графская». Активисты «Атеш» заверили, что постепенно выгонят с украинского полуострова оккупационную армию и восстановят справедливость.