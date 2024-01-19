Рэкетиры на зарплате и довольствии 2 Ирина Халип

19.01.2024, 10:36

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Ирина Халип

Чтоб вы подавились этими ложками.

Фигурант «дела ортопедов» на днях дал интервью «Медиазоне» и рассказал, как в КГБ вымогали у арестованных врачей деньги. Каждому, рассказывал он, кагэбэшники произвольно выставляли сумму якобы нанесенного ущерба, после чего ставили условие: возмещаешь десятикратно – идешь на свободу, а приговор будет условный или вообще штраф. Все врачи согласились и откупились.

Ущерб, похоже, придумывали прямо в следственных кабинетах. Бывший подследственный говорит, что никакой логики в определении суммы не было – так, написали кому 500 долларов, кому 5 тысяч. Соответственно, изменение меры пресечения обошлось белорусским ортопедам в суммы от 5 до 50 тысяч долларов. Деньги они должны были перевести на счет КГБ и предоставить квитанцию.

Все помнят «дело ортопедов». Белорусский расследовательский центр тогда, в 2022 году, опубликовал свое расследование, где доказал, что бенефициаром этого громкого дела стала частная клиника «Мерси», принадлежащая друзьям Виктора Лукашенко: теперь импортные эндопротезы ставят только там. Государственные больницы теперь могут предложить только отечественные протезы, да и то в очереди необходимо постоять лет пять. В общем, тут все понятно: в выигрыше семья Лукашенко, в проигрыше – врачи и больные. Но я не об этом.

Если на роскошную жизнь семьи Лукашенко «отстегивают» друзья вроде владельцев клиники «Мерси» (не сомневаюсь, что такого рода компаний в Беларуси немало – тех, кому дают возможность зарабатывать на неких эксклюзивных контрактах в обмен на щедрую и регулярную мзду), то кто обеспечит пусть не такую роскошную, но тоже полную излишеств жизнь силовикам? Лукашенко на это денег не даст: ему свои самолеты-яхты-дворцы нужно содержать. А в бюджете денег уже, выходит, не хватает. За последние три года силовики привыкли жить так сыто, как никогда прежде. Лукашенко покупал их преданность, не скупясь. Но теперь казна несколько опустела – санкции, война, уход бизнеса, утечка мозгов, релокация крупных компаний. Но поскольку сегодня режим держится преимущественно на штыках, сказать всем этим тертелям «денег нет, но вы держитесь» Лукашенко не может. Зато может предоставить полную свободу вымогательства: давайте, ребята, арестовывайте кого хотите и берите с них столько, сколько сможете выбить; в методах выбивания вас никто не ограничивает. Вот и «зарабатывают», как могут. Вспомните: сразу после волны арестов говорящая голова КГБ Бычек рассказывал в телевизоре, что арестованы 35 врачей и пятеро представителей коммерческих структур. И если свободу врачей оценили максимум в 50 тысяч долларов, то, подозреваю, коммерсантам выставили совсем другие счета. Так что миллиончик-другой на «деле ортопедов» КГБ, несомненно, заработал. А представьте, о каких суммах речь, когда арестовывают не врачей? Тут и бюджетное финансирование не нужно – сами справятся.

Кстати, финансирование социальной структуры уже тоже практически переложили на частных лиц. Вспомните многочисленные задержания за донаты, вызовы в КГБ и ДФР и заманчивые предложения остаться на свободе в обмен на перевод умноженной на десять суммы доната в детский дом или больницу. В ноябре прошлого года старший следователь УСК по Минску Андрей Щеглов в интервью «Совбелии» с гордостью рассказывал про менеджера по продажам Егора Чирейчика, который перевел «одной экстремистской организации» 100 долларов. Но в ходе следствия, рассказывает Щеглов, выяснилось, что Егор – не радикал, а просто ошибся и раскаялся. И государство решило пойти ему навстречу и дать возможность вернуться домой к жене и малолетнему ребенку.

На этом месте я искренне удивилась: неужто у силовиков иногда пробуждаются человеческие чувства? Но тут прочитала дальше: Егора заставили перевести 30 тысяч рублей на счет «организации, которая взяла на себя хлопоты, связанные с воспитанием 280 детей-сирот». То есть за стодолларовый перевод у молодого человека с малолетним ребенком и женой в декретном отпуске вытрясли деньги не в десятикратном размере, а в стократном. На какую-то сомнительную организацию, название которой следователь Щеглов постеснялся даже вслух произнести. Подозреваю, что речь идет о насильственно вывезенных из Украины детях. Тем более что затем следователь рассказывает об айтишнике из Казахстана, работавшем в Беларуси, - тот в 2020 году переводил деньги (экстремистам, понятное дело, кому же еще) и был задержан. Чтобы выйти на свободу, тот айтишник перечислил более миллиона рублей на счет РПНЦ детской онкологии. Почему РПНЦ можно называть открыто, а таинственную «организацию, взявшую на себя хлопоты по воспитанию 280 детей-сирот» нельзя, - по-моему, совершенно очевидно.

В общем, схема работает без сбоев: коммерсанты и фигуранты громких дел берут на содержание силовиков в обмен на выход из тюрьмы, а мирные донатчики теперь дотируют больницы, детдома и даже сомнительные «организации», о благосостоянии которых заботятся силовики. Естественно, если есть возможность откупиться от тюрьмы, человек продаст все: почку, квартиру, родину и серебряные ложки в придачу. А другому человеку даже не предложат сделку и убьют в тюрьме, как Вадима Храсько на прошлой неделе.

Чтоб вы подавились этими серебряными ложками, нелюди.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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