Остановки-бомбоубежища в Белгороде развалились спустя 7 дней после установки

Остановки-бомбоубежища в Белгороде развалились спустя 7 дней после установки1
- 19.01.2024, 19:27
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Укрепления оказались не только недолговечны, но и опасны.
Укрепления из мешков с песком, которыми обложили остановки общественного транспорта в Белгороде после обстрелов со стороны ВСУ, оказались не только недолговечны, но и опасны, сообщают в региональных пабликах. И надеются, что укрепления из бетонных блоков окажутся эффективнее.
«На микрорайоне „Новый-2“ мешки с песком не только упали, но и перегородили проход. А на остановке „Улица Некрасова“ песок выломал часть остановки», — комментируют опубликованные фото от подписчиков в канале «Блэтгород». Автор публикации иронизирует: «Может, бетонные блоки будут эффективнее?»
Неделей ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отдал распоряжение укрепить все 556 городских остановок региональной столицы. Это решение стало результатом атак ВСУ на город в конце декабря — начале января, в ходе которых погибли 25 человек и более 100 получили ранения.