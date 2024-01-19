Японский корабль сел на Луну 19.01.2024, 22:18

Но его дальнейшая судьба неизвестна.

Японский космический корабль SLIM 19 января совершил посадку на Луну, сообщает Space.com. О дальнейшей судьбе модуля неизвестно.

«По данным телеметрии мы видим, что SLIM приземлился, – сказал представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) во время трансляции приземления сегодня утром. – Сейчас проверяем статус». Позже агентство проведет пресс-конференцию на тему посадки модуля.

Успешная посадка может сделать Японию пятой страной в клубе высадки на Луну. Другие – это Советский Союз и Соединенные Штаты, совершившие свои первые путешествия к поверхности Луны во время космической гонки холодной войны; Китай, первая посадка которого произошла в декабре 2013 года; и Индия, чей посадочный модуль Chandrayaan-3 с ровером приземлился в августе.

SLIM (сокращение от Smart Lander for Investigating Moon) был запущен в сентябре 2023 года вместе с рентгеновским космическим телескопом XRISM. Зонд прошел длинный маршрут к Луне, наконец прибыв на лунную орбиту на Рождество.

SLIM по плану должен был совершить посадку на краю кратера Шиоли.

Модуль весит 200 килограммов (без топлива), а его технология стоила около 18 миллиардов иен ($120 миллионов). Научная миссия аппарата на Луне должна длиться один лунный день, или около двух земных недель. Если все пойдет по плану, SLIM запустит два крошечных марсохода LEV-1 и LEV-2.