Одиозный российский генерал Гурулев оскандалился заявлением о ГУЛАГе 20.01.2024, 9:38

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Депутаты Госдумы померещились «ждуны».

В Государственной Думе России хотят возродить ГУЛАГ для тех, кто не согласен с главой Кремля Владимиром Путиным. Там считают, что в России не должно быть оппозиции.

Об этом заявил одиозный депутат Госдумы РФ от «Единой России», генерал Андрей Гурулев в эфире одного из пропагандистских каналов РФ. По его словам, нужно уничтожить всех «саботирующих» и тех, кто смотрит украинские каналы.

Депутат заявил, что Россия ставит перед собой единственную цель – «победить нацизм». Однако в стране появились так называемые «ждуны», пытающиеся помешать России одержать эту победу.

«Они желают поражения своей Родине. Они не просто ждут, они вредят. Есть те, кто саботирует. Кто это, если не гниль? Ее нужно уничтожить. Они пытаются помешать победить, смотрят украинские каналы, антироссийские ресурсы», – заявил Гурулев.

Депутат Госдумы пожалел, что в России действует мораторий на казнь и физическое уничтожение несогласных невозможно. Поэтому как альтернативу, по его мнению, следует вернуть ГУЛАГ.

«У нас к сожалению мораторий на смертную казнь, но если человек идет против государства, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят – ты хочешь устроить снова ГУЛАГ. Но я честно говорю – я хочу, чтобы те, которые сегодня вредят нашей родине здесь внутри, радостно махали киркой в районе Колымского тракта", – заявил Гурулев.

Отметим, что аббревиатура ГУЛАГа означает «Главное управление лагерей» (полностью – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения). Это сеть принудительно-трудовых лагерей, существовавшая в Советском Союзе. Такие учреждения использовались советским режимом как инструмент подавления политических диссидентов и наказания других «врагов государства».

Большинство из этих лагерей были расположены в изолированных регионах СССР, часто очень близки к Полярному кругу, где условия были чрезвычайно суровыми. Узники ГУЛАГа жили в бараках, им предоставлялось минимальное питание и некоторая одежда – достаточные только для элементарного выживания в бесчеловечных условиях. Там заключенных практически не считали людьми.

В 1950 г. по приказу администрации ГУЛАГа во всех лагерях произошли массовые расстрелы узников в соответствии с указанием об уничтожении 5% заключенных.

В период с 1929 по 1953 годы «очистку» в ГУЛАГе прошли 28,7 миллиона человек, а количество умерших составляет от 1.2 до 1.7 миллиона человек.