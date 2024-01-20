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Новый разгром Путина в космосе

  • 20.01.2024, 18:03
  • 4,294
Новый разгром Путина в космосе

Япония на Луне.

Во дни, когда скрепные российские власти вели тяжелую борьбу с восставшими трубами ЖКХ, салютующими гейзерами горячей воды, а традиционный народ согревался во дворах кострами, японский посадочный модуль SLIM тихо приближался к Луне, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

И вот он сел на Луну. Сегодня от него отделились два робота-исследователя. Теперь и Япония обогнала путинцев, четверть надувавших щёки о «русском космосе», но так и не сумевших посадить на Луну аппарат – «Луна-25» разбилась при посадке 19 августа 2023 года.

Из ныне существующих на планете государств, только четыре страны осуществили посадку на Луну – США, Китай, Индия, Япония. России среди этих стран нет. Исчезнувший три десятка лет назад СССР – не в счёт. Путин, Рогозин и другие за четверть века безраздельной власти и свалившихся на Россию огромных нефтегазовых денег, были обставлены на Луне тем самым Востоком, к которому они, якобы, «повернули».

Что, путинцы, помогли вам в космической гонке с Японией твёрдо удерживаемые острова с исконно русскими названиями Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи? Придали они ускорение вашим выдуманным космическим планам? Дали ресурсов, технологии?

Очередной космический разгром Путина и всего его закатного правления показывает, что огромная территория и лежащие в недрах ресурсы не гарантируют в современном технологическом мире не то, что первенства, но хотя бы места «на уровне». Сегодня Россия – технически отсталая страна без перспектив. Исторический шанс был сожжен в четвертьвековой топке Путиным.

Но, конечно, нынешнее начальство может дать «сто очков» вперёд всем западным и восточным странам по количеству резиденций, дворцов, яхт, охраны у руководства. Здесь приоритет очевидный. И ещё, конечно, стол – огромный стол у Путина для дальнего общения с приближенными. Его можно использовать для старта небольших космических аппаратов.

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